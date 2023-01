A Kemma.hu vb-szakértője, a MOL Tatabánya KC vezetőedzője, Tombor Csaba is értékelte a látottakat.

– Nagy lehetőséget szalasztottunk el Portugália ellen, hiszen egy győzelemmel négy pontot vihettünk volna magunkkal a középdöntőbe. Számítottam rá, hogy nehéz mérkőzés elé nézünk, ami be is igazolódott.

Az első félidőben a helyzetek kialakításával nem volt gond, az értékesítésével azonban igen. A portugál kapusok szenzációsan védtek, ami fokozatosan elbizonytalanította a lövőinket.

Véleményem szerint ez volt csapatunk első félidei lefagyásának és a későbbi vereségnek az elsődleges oka – nyilatkozta Tombor Csaba, aki kitért a tatabányai játékosok teljesítményére is.