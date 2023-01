Az idei világbajnokságra készülő két válogatott, Magyarország és Szlovénia a napokban két találkozót is vív egymás ellen. Közülük az elsőt január 5-én, csütörtökön, 18 órától a szlovéniai Ljutomerben játsszák, január 7-én, szombaton, 16 órai kezdettel Nagykanizsán, a Kanizsa Arénában mérhetik össze tudásukat a felek. Mindkét együttes a január 11-én rajtoló lengyel–svéd közös rendezésű vb-re készül, s azzal szlovén oldalon is tisztában vannak, hogy Kanizsán egy impozáns helyszínen mérkőzhetnek meg a csapatok. A világbajnokságra hangoló legénységek egymással mondhatni „szomszédok”, így logikus volt a szövetségek részéről, hogy földrajzilag is egymáshoz közel álló helyszíneken vívják meg a két összecsapást.

– Azt szeretném, ha a srácok nemcsak az előttünk álló felkészülési meccseken, hanem az edzéseken is úgymond igazi versenyszellemben tennék oda magukat, s ahogy tapasztalom, így is tesznek, mivel tudják, ilyen szellemben léphetünk előre – fogalmazott a ljutomeri és a nagykanizsai meccsek előtt Uros Zorman, a szlovénok 42 éves szövetségi kapitánya a szlovén kézilabda-szövetség honlapján. – Szeretnénk a magyarok ellen valamennyi taktikai variációnkat tovább gyakorolni, legyen szó támadásról vagy védekezésről. Nem kimondottan az eredményre helyezzük a hangsúlyt az előttünk álló két mérkőzésen, mi több, védekezésben olyan variációkat is kipróbálunk, melyeket eddig még nem alkalmaztunk. Tudjuk, hogy mindezek kellő begyakorlásához idő kell.