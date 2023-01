Világbajnokság, D-csoport, 1. forduló

Magyarország–Koreai Köztársaság 35-27 (21-11)

Kristianstad, vezette: Belkhiri, Hamidi (algériaiak).

Magyarország: Mikler – Lékai 7, Szita 2, Bánhidi 4, Sipos, Ancsin, Rodríguez 5. Csere: Székely (kapus), Bóka 3, Ilic 1, Rosta 5, Bodó 3, Hanusz 1, Bujdosó 3, Ligetvári 1, Székely, Szöllősi. Szövetségi kapitány: Chema Rodríguez.

Hétméteresek: 7/4, illetve 4/4.

Kiállítások: 16, illetve 6 perc.

Rosszul kezdődött a mérkőzés a magyar csapat számára, hiszen a Tatabánya játékosa, Ancsin Gábor már a második percben megsérült. Ettől függetlenül ugyan több hiba is csúszott válogatottunk támadójátékába, a védekezés jól működött, ennek köszönhetően a kilencedik percben már 6-2 volt az állás. Látszott, hogy a csapat alaposan felkészült az ellenfélre, és egy átmeneti megtorpanás után már 12-7-re vezetett. A folytatásban is a remekül védekező magyarok uralták a játékot, többször is betaláltak gyors ellentámadás végén, és a szünetben már tíz góllal vezettek.

A második félidőben már 12 gól is volt az előnyünk, ennek tudatában romlott válogatottunk összpontosítása. Ezt kihasználva Kim Dong Uk bravúros védéseire alapozva az ázsiaiak egy 5-0-s sorozattal felzárkóztak 25-18-ra. Az ellenfél nyitott védekezése sem ízlett a sok ziccert rontó magyar csapatnak, amelynek győzelmét azonban így sem fenyegette semmiféle veszély.

A magyar válogatott tatabányai játékosai közül a második félidőben lehetőséget kapó Székely Márton öt védéssel vétette észre magát, Rodríguez Pedro öt gólt lőtt, az ezúttal gól nélkül maradó Ancsin Gábor sérülése viszont szerencsére nem bizonyult súlyosnak, a későbbiekben visszatérhetett a pályára.

Válogatottunk következő mérkőzését Izland ellen vívja szombaton, 18 órától.