Január 28-án a felnőtteknél a Környe – Várgesztes mérkőzéssel nyitottak, és bizony még a szurkolóknak is nehéz volt követni az eredmény alakulását. Az első gólt a környeiek szerezték, aztán a gesztesiek percek alatt kiegyenlítettek, majd átvették a vezetést. Ugyanígy feleltek a környeiek is: egalizáltak, újabb góllal 3-2-re, később már 4-2-re is vezettek, amikor az első félidő lefújása előtt pár másodperccel ismét eredményesek voltak a várgesztesiek. A második félidő is két gyors gesztesi találattal indult, tehát ismét nekik állt a zászló, ám a Környe egyenlített (5:5). Jó ideig úgy tűnt, hogy nem bírnak egymással, végül szó szerint az utolsó másodpercekben megszerezte a hatodik, győztes gólt a Várgesztes – adták hírül a weboldalukon a résztvevő települések.

A Vértessomló – Kecskéd összecsapáson is hol itt, hol ott rezgett a háló, bár az első találatot a hazaiak szerezték, az ellenfél meglehetősen gyorsan kiegyenlített, a folytatásban pedig még négyszer volt eredményes a Kecskéd, míg a házigazdák, csak kétszer, így 3:5 arányú vereséget szenvedtek. Sikeresen hozták viszont a Környe elleni meccset, amely szintén szorosnak és gólzáporosnak bizonyult és 5:6 arányú somlói győzelemmel zárult. A Kecskéd 8:3-ra győzött a Várgesztes ellen, akik a vendéglátóktól is kikaptak 7:5-re, majd a fordulót a Környe – Kecskéd találkozó zárta 3:3-as döntetlennel.

Délelőtt az U9-es korosztály csapatai is bekapcsolódtak a Sváb Kupa küzdelmeibe, s mivel Várgesztes nem rendelkezik utánpótlás csapatokkal, negyedik településként a Baj érkezett Vértessomlóra.

A házigazdák az első mérkőzésen 2:0 arányban múlták felül a Környét. Erősen kezdett a Kecskéd a Baj ellen, már két góllal is vezettek, amikor az ellenfél megrázta magát, s nemcsak kiegyenlített, hanem 5-2-es vezetést ért el, végül a kecskédieknek egy hatalmas góllal sikerült 5:3-ra szépíteniük. A házigazdák 4:1-es győzelmet arattak a Baj és a Kecskéd felett is, a kecskédiek 2:0-ra győztek a Környe ellen, akiket a bajiak 1:0-ra múltak felül. A fordulót tehát a Vértessomló zárta az első, a Baj a második, a Kecskéd a harmadik, a Környe a negyedik helyen. Folytatás február 11-én Kecskéden.