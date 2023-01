Férfi világbajnokság, negyeddöntő

DÁNIA–MAGYARORSZÁG 40-23 (21-12)

Stockholm, vezette: Brunner, Salah (svájciak).

DÁNIA: N. Landin, Möller (kapusok), Gidsel 9, Hald, Hansen 5/1, Holm 2, Jakobsen 5, Jörgensen 2, Kirkelökke 4, M. Landin 1, Lauge, Mensah, Möllgaard, Pytlick 8, Saugstrup 4. Edző: Nikolaj Jacobsen.

MAGYARORSZÁG: Mikler, Székely (kapusok), Ancsin 2, Bodó 6, Bujdosó, Bánhidi, Bóka 3, Hanusz, Ilic, Ligetvári, Lékai 6/3, Rodríguez 2, Rosta 3/1, Sipos, Szita 1, Szöllősi. Edző: Chema Rodríguez.

Kiállítások: 6, illetve 8 perc.

Hétméteresek: 4/1, illetve 8/4.

Három dán góllal kezdődött a mérkőzés, de aztán Lékai góljaival (közte két hétméteresből szerzett találattal) feljöttünk 4-3-ra. Ezt követően azonban nem tudtuk mit kezdeni a dánok gyors támadásaival, miközben a kitűnően védő Landin gyakran kifogott rajtunk. Bodó góljaival 9-6-ra zárkóztunk, majd egy kettős emberelőnnyel nagy lehetőséghez jutottunk. Nem sikerült élnünk vele, hiába lőtt Ancsin kettőt, ugyanennyit kaptunk is, így 12-8-ról folytatódott a játék azonos létszám mellett. Bár addig sem játszottunk jól, Lékai újabb gólja után (12-9) kezdett számunkra rémálomszerűvé válni a mérkőzés. Védekezésben szinte semmit sem tudtunk tenni a más sebességi fokozatban játszó dán csapat ellen, Gidsel és Pytlick gyakorlatilag akkor lőtt gólt, amikor akart, miközben támadásban gyakran teljesen tanácstalannak tűntünk (arról nem is beszélve, hogy Landin továbbra is szenzációsan védett). Rosta gólja után 17-12-re jöttünk fel, de a félidő utolsó öt percében nem tudtunk gólt lőni, miközben négyet is kaptunk.

A második játékrészt is pocsékul kezdtük, ötöt kaptunk, miközben csak Bodó volt eredményes, így 26-13-as hátrányba kerültünk. Támadásban rengeteg labdát veszítettünk, a védekezésünk pedig olyan volt, mint az első játékrészben... Úgy tűnt, teljesen szétesik a magyar válogatott, de az első félidő közepén sikerült megállítani a dán hengert. Székely több ziccert (és hetest) is megfogott, de így sem tudtunk tízen belülre kerülni (32-21). Az utolsó tíz percre a dánok már több kulcsjátékosukat is lehozták, de a cserék is bizonyították, hogy kiváló kézilabdázók. Ebben az időszakban minden visszatért a régi kerékvágásba, miközben a dánok szinte minden támadásukból gólt lőttek, addig mi továbbra is az elhibázott lövésekben és a kihagyott helyzetekben jeleskedtünk, így végül nagyon súlyos, 17 gólos vereségbe szaladtunk bele. A tatabányai játékosok közül Székely Márton a második félidőben több bravúros védéssel (közte három büntető hárításával) vétette észre magát, míg Ancsin Gábor kettő, Rodríguez Pedro pedig egy gólt szerzett.

Chema Rodríguez válogatottja az ötödik helyért folytathatja pénteken, az ellenfél a Spanyolország elleni negyeddöntőben drámai körülmények között, kétszeri hosszabbítás után 35-34-re veszítő Norvégia lesz.