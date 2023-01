Interjút készített az NB1.hu az NB II.-ben sereghajtó Dorogi FC vezetőedzőjével. Az interjú nem csak a Dorog jelenlegi szereplésére tért ki, hanem Sluka magyar szerepvállalására, rövid-, és hosszútávú terveire.

Októberben vetted át a Dorogi FC irányítását. Milyen állapotok fogadtak téged a csapatnál?

Nem a legvidámabb időszakban érkeztem, hiszen a csapat akkor is kieső helyen állt. Az viszont nagyon szimpatikus volt az itteni közegben, hogy mindenkiben láttam a fejlődni akarást, és az igényt arra, hogy ezen változtatni tudjunk.21 lőtt és 35 kapott gól – mind a két mutatóban van nálatok rosszabbul teljesítő együttes, mégis ti álltok az utolsó helyen.

Miben látod a gyenge szereplés okait?

Sokszor érzem úgy, hogy nem tudjuk átlépni a saját árnyékunkat. Csapatjátékban szerintem fejlődtünk, ugyanakkor egyénenként mindenkinek javítania kell a koncentrációs képességén. Hiába nyerünk egy-egy meccset, ha utána a következőn már az első félidőben nagyon nehéz helyzetbe hozzuk magunkat. A Siófok, az Ajka és a Kazincbarcika elleni meccsek jó példák erre. A csapatunk játéka alapján szinte minden meccsünkben benne lett volna legalább egy pont, de meg kell tanulnunk 95 percig koncentráltan, egyéni hibák nélkül futballozni.

Mik azok az erények, amik már most megvannak a csapatban, és bentmaradást érhetnek?

A szervezettséget emelném ki. Úgy érzem, az érkezésem óta csapatszinten sikerült előrelépnünk, ami annak is köszönhető, hogy a játékosok elvégzik a megkövetelt munkát. Viszont megismétlem, hogy egyénenként is szükség van javulásra. Az együttes céljai mellett az is fontos, hogy egy profi labdarúgónak legyenek egyéni ambíciói, hiszen ez a kulcs ahhoz, hogy javulni tudjon egy labdarúgó teljesítménye - válaszolt Marian Sluka az NB1.hu kérdéseire.