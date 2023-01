Mivel a találkozó előtt a két csapatot három pont és egy helyezés választotta el egymástól, így egyértelműnek tűnt, mennyire fontos ez az összecsapás a felek számára. Nem véletlen, hogy egy igazi hatpontos meccset láthatott a publikum, amelyet a Gebauer-tanítványok végül simán, hat góllal nyertek.

A vízművesek minden negyedet megnyerve, pillanatnyi esélyt sem adtak a házigazdáknak. Ami ritkán fordul el egy-egy csapat életében, de most a vendégek szinte végig hibátlanul pólóztak. A szakvezető a center, Gombos játékát külön is kiemelte, de azt is hozzátette, hogy az egész gárdát dicséret illeti.

Gebauer Lajos, a Tatabányai Vízmű SE vezetőedzője: - Majdnem száz százalékosan teljesítettek a fiúk ezen a nagyon fontos mérkőzésen, amelytől – bevallom – nagyon tartottam. A látottak alapján viszont elmondhatom, megérdemelten nyertünk ezen a hatpontos mérkőzésen.