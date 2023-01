Kézilabda, NB I. B, női, 14. forduló

Eszterházy SC–Komárom VSE

Eger, szombat, 18 óra.



Idei első mérkőzését játssza a bajnokság ötödik helyén álló komáromi csapat, amelynek az idei nyitányon nem is lehetne nehezebb dolga, hiszen a listavezetőhöz látogat. A két csapat között a négy helyezés mellett mindössze három pont a különbség a tabellán, vagyis egy győzelem esetén a KVSE egy pontra megközelítené hétvégi riválisát.

– A téli felkészülésünk sajnos nem volt zavartalan, sok játékosom beteg volt az utóbbi időben, többen pedig betegségből kilábalva ugyan, de még nem megfelelő fizikai állapotban vettek részt az edzéseken. Sérültjeink is vannak, így még meglehetősen képlékeny, hogy milyen csapattal tudunk kiállni Egerben. Amennyire tudunk, felkészülünk a mérkőzésre, de nem lesz könnyű dolgunk. Nem tudjuk, hogy az ellenfelünk milyen állapotban van jelenleg, így bármi benne lehet ebben a találkozóban. A nehézségeink ellenére próbálunk minden eshetőségre felkészülni, másképpen kell védekeznünk és támadásban is új elemeket fogunk kipróbálni. Bízom benne, hogy ha szoros lesz a végjáték, abból ezúttal mi jövünk ki jobban – nyilatkozta Neukum Tamás, a KVSE vezetőedzője.