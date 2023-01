Az 1000 méteres nyíltvízi távon bóják jelölték a pálya útját. A Bledi-tó vize 5-6 , míg a levegőé 0-5 celsius fok között mozgott a megmérettetetés napján. Ahogy arról Péter beszámolt: a hely gyönyörű volt, mindent hó takart, és a mesés körülmények közt 41 ország versenyzője szállt vízbe.

– Őszintén szólva nekem a hosszú táv jobban passzol, jobban is élvezem és és ez az eredményeimen is meglátszik. 1000 méteren nyolcan ugrottunk vízbe a startvonalról. - mondta el a jegesúszó, aki hozzátette: mindegyik versenytárs nagyon erős úsz volt.

Pétertől azt is megtudtuk, hogy a rövidebb távokon nem vadvízben, hanem medencében úsznak, így itt nincs is testi kontaktus, ellenben a hosszútáv esetében, ahol indulásnál, előzésnél vagy éppen a bóják kerülésénél gyakran fordul elő ütközés.

− A rövid táv igazából nem is az én világom, csak azért indultam el most is, hogy edzésben maradjak és ússzak azokon a napokon is, amikor készültem az 1000 méterre - magyarázta. A verseny végül kiválóan ért véget, hiszen a komáromi versenyző 1000 méteren arany, 450 méteren ezüst, 200 méteren pedig bronzérmet szerzett.