Major Veronika 10 méter légpisztolyban, míg Pekler Zalán 10 méter légpuskában győzött a sportlövő #csakaHonvéd Kupán, amely egyben a második Európa-bajnoki válogató volt a BHSE lőterén. Major (BEFAG Keszthelyi ELK) és a komáromi Pekler (Erődök Városa SE) szombaton és vasárnap is diadalmaskodott.

Az első napon a 10 méter légpuskában Pekler 627 körrel nyert. A 10 méter légpisztoly versenyszámban az összevont döntőket is megrendezték szombaton, ami azt jelenti, hogy korosztálytól függetlenül a legjobb nyolc eredményt elérő versenyző lőtte a finálét. A nőknél az alapversenyt Major nyerte meg, aki a döntőben is győzni tudott. A férfiaknál az alapversenyben Tátrai-Fejes Miklós (BHSE) volt a legjobb, az összevont fináléban viszont 17-11-re alulmaradt Rédecsi Mátéval (BHSE) szemben.

Vasárnap 10 méter légpisztolyban a nőknél ismét Major, míg a férfiaknál Tátrai-Fejes Miklós (BHSE) győzött. Az EVSE versenyzői közül Szakács Tünde ötödik, ifj. Gurisatti Gyula hatodik lett.

A 10 méter légpuska versenyszámban a nőknél az alapversenyben Mészáros Eszter lett az első. A férfiaknál az alapban a legjobb Hammerl Soma (UTE) három tizeddel (627,7 kör) megelőzte Peklert. Az összevont finálékban a nőknél Mészáros és Dénes csapott össze, előbbi 16-12-re nyert. Az EVSE lövésze, Bajos Gitta hetedik lett. A férfiaknál Pekler és Somogyi Péter (ZTE) csatázott az első helyért, és előbbi győzött 17-7-re. Az EVSE színeiben versenyző Mlinkovics Máté a nyolcadik helyen zárt.

A márciusi, tallini olimpiai kvalifikációs 10 méteres sportlövő Európa-bajnokságon induló magyar csapat összetételéről a január 31-i elnökségi ülésen születik döntés.