Szerdán a Franciaország–Lengyelország mérkőzéssel kezdetét vette a lengyel-svéd közös rendezésű férfi kézilabda-világbajnokság, amelyen a magyar válogatott is részt vesz. Chema Rodríguez együttese a D-csoportba kapott besorolást, amelyben Dél-Korea, Izland és Portugália lesznek az ellenfeleink. Lapunk vb-szakértőjét, a MOL Tatabánya KC vezetőedzőjét és a juniorválogatott másodedzőjét, Tombor Csabát kérdeztük arról, hogy hogyan látja az esélyeket.

– A Magyar Kézilabda Szövetség az olimpiai selejtezős helyek egyikének elérését tűzte ki célul a válogatott elé, ehhez pedig az első hét között kell végeznünk. Ennek elérése nagyon nehéz, több összetevős, de nem lehetetlen feladat. A csoportból való továbbjutás kötelező a csapat számára, ehhez pedig Dél-Korea legyőzése elengedhetetlen az első mérkőzésen. Izland és Portugália azonban már jóval erősebb ellenfelek. Előbbi elsősorban Bundesliga-játékosaira épít, de a tavalyi Európa-bajnokságon berobbanó kapus, Hallgrímson, illetve a korábbi, illetve jelenlegi veszprémi kézilabdázók, Pálmarsson és Elísson is klasszisok. Ellenük papíron nem mi vagyunk az esélyesek, de ha ugyanazt a tüzet látom a csapatban, amit a legutóbbi vb-n, legyőzhetjük őket. Portugália talán kissé könnyebb ellenfél lehet, de az ő kézilabdájuk is nagyon sokat fejlődött az elmúlt években, játékosaik magas szintű ligákban és csapatokban játszanak, Miguel Martins például Szegeden. Talán előnyünkre válhat, hogy velük a vb korai szakaszában találkozunk, nem akkor, amikor már játékba lendültek. Nagyon fontos, hogy minél több pontot vigyünk magunkkal a középdöntőbe, hiszen az ottani hatos csoportokból már csak az első kettő kerül a negyeddöntőbe, amelyet mindenképpen el kell érnünk ahhoz, hogy esélyünk legyen az olimpiai selejtezőtorna elérésére – tudtuk meg Tombor Csabától.

A világbajnokságra utazó magyar válogatott keretében három tatabányai játékos, a kapus Székely Márton, a jobbszélső Rodríguez Pedro és a jobbátlövő Ancsin Gábor kapott helyet (a negyedik, a balátlövő Győri Mátyás tartalékként vár esetleges bevetésére). Tombor Csaba természetesen a klubszinten az ő keze alatt játszó játékosokra is kitért.

– Reményeim szerint Székely Marci Mikler Roland mellett is sokat fog védeni és Pedro, valamint Ancsin Gabi is jó teljesítményt nyújtanak majd. A legfontosabb, hogy sokat legyenek foglalkoztatva és éljenek a bizalommal. Klubszinten jól játszottak ősszel, bízom benne, hogy a formájukat átmentik a világbajnokságra is. És természetesen remélem és szurkolok annak, hogy a válogatott is elérje a kitűzött célját – tudtuk meg Tombor Csabától.

A magyar válogatott csütörtök este, 18 órától Kristianstadban Dél-Korea ellen kezdi meg vb-szereplését, a mérkőzést 17.55-től (felvezető műsor 17.15-től) az M4Sport élőben közvetíti. A világbajnokságról részletesebben lapunk 15. oldalán olvashatnak.