"Nagyobb rajtunk a nyomás, mint az előző vb-n" – Székely Márton

A két évvel ezelőtti világbajnokságon elért ötödik helyet most is aláírná a magyar férfi kézilabda-válogatott, hiszen az ezúttal olimpiai selejtezőt érne. Persze ezzel a téttel együtt a nyomás is megnőtt a csapaton – többek között erről is beszélt a tatabányai Székely Márton.

Székely Mártonra fontos szerep hárulhat a vb-n Forrás: Magyar Nemzet

„Nagyobb rajtunk a nyomás, mint amekkora az előző világbajnokságon volt, de az biztos, hogy szeretnénk odaérni az olimpiai selejtezőt érő helyek valamelyikére. A mostani válogatott keretből csak két játékos volt olimpián, mindenki másnak ez csak a nagy álma. De ez az elsődleges célunk, és nyilván a szövetség is ezt szeretné” – mondta el Székely Márton a lengyel-svéd közös rendezésű világbajnoksággal kapcsolatos várakozásait. Mivel az első csoportkörben a 2022-es Eb-hez hasonlóan Izlanddal és Portugáliával is megmérkőzik a magyar válogatott, a kapus azt is elmondta, szóba kerül-e még a csapaton belül a tavalyi kudarc. Emellett a videóban sorra veszi az első három ellenfelet, köztük Dél-Koreát, amely a csoport sötét lova lehet.

