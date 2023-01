Igazi sikerkovács Plásztán Attila, ehhez kétség sem fér. Eredményes tatai és tatabányai fiatalokat nevel ki, elég csak Kun Annára gondolni, aki decemberben országos bajnoki címet is begyűjtött, de a vancouveri világkupáról is bronzzal tért haza. De ott van, szintén decemberből a Tatabányai SC vívóinak csapataranya is, amelyet Kun Anna, Büki Lili és Gnám Tamara szerzett meg. A Lilivel felálló magyar junior párbajtőrcsapat tavasszal az újvidéki Európa-bajnokságon a németeket legyőzve értek a csúcsra. Novemberben hatodik lett a tallinni világkupán a női párbajtőr csapat, amelynek Anna és Lili szintén tagja volt. Hogy ne csak a lányokat emeljük ki: 2023 is jól indult a tatabányai vívóknál: a Tatabányai SC frissen igazolt párbajtőrvívója, Kovács Gergely − akinek édesapja, Kovács László az edzője − a magyar csapat tagjaként ezüstérmet szerzett az olaszországi Udinében rendezett junior világkupán.

Ilyen eredmények után vajon mit kívánhat 2023-ra Plásztán Attila?

– Európában a háborús helyzet oldódjon meg és mielőbb térjen vissza a béke. Magyarországnak gazdasági stabilitást kívánok és biztonságos megélhetést a családoknak. A szeretteimnek egészséget és boldogságot. Eredményes és sikeres vívószezont versenyzőimnek, sikeres olimpiai kvalifikációs évet!