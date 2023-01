Nem volt eseménytelen az elmúlt fél év az NB III. Nyugati-csoportjában. Kezdjük onnan, hogy az előző szezonban papíron kiesett a Komárom VSE, így úgy tűnt, hogy egyetlen Komárom-Esztergom megyei csapat képvisel majd minket a harmadosztályban. Ráadásul Tatabányán is volt mozgás a nyáron, hiszen távozott Bekő Balázs vezetőedző, aki aztán magával vitt pár alapembert Budaörsre. Helyére a fiatal Gyürki Gergely ült le a padra, aki ekkor még szükségmegoldásnak tűnt...

A bajnokság kezdete előtt aztán szépen sorban jöttek a visszalépések. Először Pápán jelentették be, hogy nem indulnak az NB III.-ban, majd Vácott is bedobták a törülközőt, így először legjobb fel nem jutott csapatként a Zsámbéki SK, majd legjobb kiesőként a Komárom VSE kapott felkérést a bajnokságra, utóbbi egy nappal a nevezési határidő lejárta előtt. Azóta már két újabb klub lépett vissza a már folyó bajnokságtól (Makó, Balassagyarmat), így a folytatásban elképzelhető, hogy más csapatokat is fog érinteni a gazdasági nehézség.

Az újonc Zsámbék számára nem sikerült jól a felkészülés, ráadásul az egyik legszegényebb csapatként az átigazolási piacon sem tevékenykedhetett Bodó-mester túl erősen, ráadásul a szezon kezdete előtt a kezdőkapus is hosszú időre kiesett. A Komárom kerete is meggyengülni látszott, márpedig ha egy tavalyi kieső keret gyengül, az ritkán jelent jót. A Tatabánya keretében nem volt sok érkező, de mint később kiderült, nem is nagyon kellett.

Az első öt fordulóban már kirajzolódtak az erőviszonyok: az újonc Zsámbék egy ponttal a tabella végén állt a szintén újonc Mórral egyetemben. A Komárom ekkor még csak egy győzelemmel állt, a Tatabánya pedig három győzelemmel, és egy vereséggel. Mint később kiderült, ez volt a Tatabánya utolsó veresége az ősszel. Tíz fordulót követően a Bányász még „csak” a negyedik volt, a Komárom viszont már a hetedik. Bodó László csapata az első tíz körben folyamatosan kapta a pofonokat, ekkor még mindig egy árva ponttal állt.

A 15. kört követően a Tatabánya már az élre állt, és sorozatban nyerte a mérkőzéseit. A komáromi alakulat matematikailag is a „közepes” érdemjegyet kapta ekkor, hiszen 5 győzelem és 5 vereség mellett 5 döntetlen állt László Péterék neve mellett. A zöld-fehér Zsámbék már hat ponttal állt ekkor, bár ez még mindig a sereghajtó pozícióra volt elég.

A téli pihenő előtt a 20. fordulót is lejátszották már, így érkezünk el a jelenhez. A Tatabánya 3-0-ra verte az újonc Teskándot, így nem volt kérdéses, hogy az első pozícióban tanyázik majd a csapat, három ponttal megelőzve a Veszprém alakulatát. A 20-ból 15 mérkőzést megnyert Gyürki Gergely csapata, mindössze egyet veszített el, így hamar kiderült, hogy mekkora húzás volt a 28 éves szakember „kinevezése”. Ráadásul Árvai Dániel is új erőre kapott, hiszen 19 alkalommal betalált, amivel messze a legeredményesebb tatabányai játékos, de a Nyugati-csoportban is második helyen áll a ­gyirmóti Mayer Ádám (20) mögött.

A Komárom végül a 13. helyen zárta az „őszt”, ami kissé képzavar, hiszen a meteorológiailag télhez tartozó decemberi hónapban már a tavaszi forduló első meccsét is lejátszotta. 7 győzelem, 5 döntetlen és 8 vereség volt a mérleg, ami 26 pontot ért eddig. Ami viszont fontosabb, hogy bőven a vonal felett van a csapat, a legjobb kieső Teskánd 15 ponttal áll.

A Zsámbéknak egy óriási hajrá kellene a bennmaradáshoz, hiszen hat pontot gyűjtött a csapat, de akkor sem történik semmi, ha búcsúzik a gárda, hiszen jövőre szakmailag és anyagilag megerősödve újra próbálkozhatnak. Az ­NB ­III.-as bajnokság február 21-én folytatódik.

Ami az eredményességben kívül még igen pozitív mindhárom csapatunknál, az a fiatalok szerepeltetése. A Tatabányánál a 17 éves Angyal Levente, és a nála egy évvel idősebb Bíró Ákos Levente kétszer kezdett. A kapuban a mindössze 17 éves Lóth Péter 16 alkalommal volt a kezdőcsapat tagja, de a 2006-ban született Német Dániel is pályára léphetett már az NB III.-ban.

Komáromban a 18 éveseké a világ, hiszen Torma Dávid Péter 14-szer, Milos Bence Milán 6-szor volt kezdő, Pulai Martin és Imrek Norbert pedig többször a kispadról tudott segíteni. A házi góllövőlistát pedig a 21 esztendős Nagy Zalán vezeti.

Zsámbékon is bíznak a fiatalokban, ráadásul itt debütált a legtöbb újonc, hiszen a pályára lépő játékosok közül szinte senkinek sem volt NB III.-as mérkőzése. A kapus Terjék Ármin 18 évesen lett alapember, a Dorogról igazolt Harmat Zsombor 17 évesen kezdett tíz alkalommal, ahogy Csabafi Szabolcs is csak 18 esztendős, de már 11-szer futott ki kezdőként. Bemutatkozhatott már a 17 esztendős Szűcs Gergő is, de alapvetően is a Zsámbék rendelkezik a bajnokság egyik legfiatalabb átlagéletkorú csapatával.