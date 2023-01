Röplabda, NB II., Nyugati csoport, alapszakasz, női Tatabányai RSE–Szombathelyi ESE 3-0 (17, 4, 7) Tatabánya, 50 néző, vezette: Farkas L., Barabás B. Tatabánya: Sinai, Kárpáti, Kocsis, Horváth, Nagy Rácz. Csere: Torma, Csordás, Anderla, Velő, Kovács (libero), Szabó (libero). Vezetőedző: Szabados István.

Idei első bajnokiját játszotta az újesztendőt a harmadik helyről kezdő tatabányai csapat, amely hazai környezetben esélyesként lépett pályára a hátsó régióhoz tartozó, erre a mérkőzésre ráadásul edző nélkül érkező (!) szombathelyi egyetemistákkal szemben. Az első szettet egy rövid játszma közepi és végi megingástól eltekintve simán nyerte a Tatabánya, a második és harmadik játékrészben pedig már egyáltalán nem volt egy súlycsoportban a két csapat. A tatabányaiak mindössze 46 perc alatt szerezték meg a győzelmet.

Szabados István: – Terhelésben vagyunk, ezen a héten sem fogtuk vissza a munkát. A két ünnep között elkezdtünk egy képességfejlesztő, erősítő munkát, és ez még most is tart. A jövő héten is maximális terhelésben leszünk, utána fogunk könnyíteni. Arra voltam kíváncsi, hogy esetleges izomlázzal és nagyobb terheléssel mit tudunk csinálni. Tudtuk, hogy nem a legerősebb ellenféllel fogunk ma játszani. A játék tempója lehet, hogy kintről lassúnak tűnt, amihez kellett az ellenfél is, de mi sem vagyunk csúcsformában. A lényeg, hogy a mai feladatunkat teljesítettük, 3-0-ra hoztuk a mérkőzést. Szerintem jelenleg éppen ott tartunk, ahol szeretném. Bízom benne, hogy szépen lépegetünk majd előre.