Lejátszotta első felkészülési mérkőzését az NB III. Nyugati-csoportjának listavezetője, a Tatabányai SC. Az ellenfél az ugyanabban a bajnokságban utolsó előtti helyen álló újonc, a Móri SE volt. Az első játékrészben a Balla - Hajas, Krupánszki, Német, Katona, Kovács, Horváth, Szegleti, Kocsis, Árvai, Bíró tizenegy kapott lehetőséget, a szünet után pedig a Lóth - Molnár, Batics, Székely, Hadobás, Forró, Letenyei, Angyal, Márton, Szegő, Gyürki csapat szerepelt, így a vezetőedző is beszállt. Nem csak beszállt, de gólt is szerzett, ahogy a két fiatal, Bíró és Marton is, ezzel pedig a Tatabányai SC 3-2-re győzött.