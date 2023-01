Beszámoltunk arról, hogy a Fortuna SE Komárom U16-os női labdarúgócsapata úgy nyerte meg a megyei futsal tornát, hogy sem a csoportkörben, sem a döntőben nem kapott gólt. Az elmúlt hétvégén a Kisbéren rendezett fináléban Kovács Barna vezetőedző tanítványai 1-0-ra legyőzték a házigazdákat, majd 0-0-s döntetlent értek el a Tatai AC ellen, ezt követően 2-0-ra bizonyultak jobbnak a Bábolnával szemben.

A szép sikert elérő együttesben Vizi Letícia, Gugg Noémi, Hajas Kata, Herdics Boglárka, Ilisics Miléna, Bedecs-Takács Nikol, Podháczky Mira, György Sára és Mészáros Nikolett rúgta a labdát.

– Szívből gratulálok a lányoknak a teljesítményükhöz! Szívüket-lelküket kitették a pályára a döntőben is, és a selejtezőkön is. Örülök neki, hogy mindkét megmérettetésen kapott gól nélkül sikerült diadalmaskodni a nagyon masszív, erős ellenfelek ellen mondta Kovács Barna, majd így folytatta: – Hamarosan megkezdjük a felkészülést a megyei bajnokság tavaszi fordulóira is. Mivel az almásfüzitőiekkel holtversenyben a tabella éléről vágunk neki az idénynek, ezért az elsődleges célunk, hogy valamennyi mérkőzésen győztesként hagyjuk el a pályát, és így május végén bajnoki címet ünnepelhessünk. A további fejlődésünk érdekében szintén nagyon fontos az is, hogy a bő keretünk minden játékosának tudjak játékperceket adni az összecsapásokon.

A szezon egyébként rangadóval indul majd március derekán a komáromiak számára, az első tavaszi játéknapon a harmadik helyen álló Doroghoz látogat a Fortuna SE.