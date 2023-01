– A portugál válogatott ellen is nagyon nehéz dolgunk lesz, hiszen ők nagyjából azonos szintet képviselnek az izlandiakkal. Kombinatívabbnak tartom őket náluk, bár kapusposzton talán gyengébbek. A továbbjutásunk már biztos, most már az a fontos, hogy minél több pontot vigyünk magunkkal a középdöntőbe és mindig csak a következő feladatra koncentráljunk – mondta a Tatabánya a vezetőedzője, aki kitért játékosai teljesítményére is.

– Székely Marci rajta volt a lövéseken, de Ancsin Gabi és Pedro is kiválóan teljesített (előbbi hat, utóbbi négy gólt lőtt - a szerk.). Gabi még ennél is kiemelkedőbb játékra lehet lépes, ha redukálja a technikai hibáit – értékelt a Tatabánya vezetőedzője. Válogatottunk legközelebb kedden, 20.30-tól Portugália ellen lép pályára a csoportkör zárófordulójában.