A magyar válogatott csütörtökön megkezdte szereplését a lengyel-svéd közös rendezésű világbajnokságon és a D-csoport első fordulójában 35-27-re legyőzte Dél-Korea válogatottját (a csoport másik összecsapásán Izland 30-26-ra verte Portugáliát, így a magyar válogatott két ponttal, de az izlandiakénál jobb gólkülönbséggel jelenleg a D-jelű négyes élén áll). A mérkőzéssel kapcsolatban lapuk vb-szakértőjét, a MOL Tatabánya KC vezetőedzőjét, Tombor Csabát kérdeztük.

– Első mérkőzésnek tökéletesen megfelelt. Voltak jobb és gyengébb periódusaink is, de összességében magabiztos és megérdemelt győzelmet arattunk. Saját tapasztalatból is mondhatom, hogy egy torna első mérkőzése mindig nehéz – értékelt Tombor Csaba, aki kitért a válogatott három tatabányai játékosának teljesítményére is. – Ancsin Gabi játékára rányomta a bélyegét, hogy már a második percben megsérült, emellett a koreaiak második félidei nyitott védekezése sem hagyott túl sok teret neki. Székely Marci a második félidőre állt be, amikor már tíz góllal vezettünk. Ekkor már nem volt olyan feszes a védekezésünk, ami nem könnyítette meg a dolgát, azonban így is bemutatott több védést. Rodríguez Pedro végigjátszotta a meccset, öt gólt lőtt, jó teljesítményt nyújtott – mondta a szakember, aki kitért válogatottunk ma esti, Izland elleni összecsapására is.

– Izland hasonló stílust képvisel, mint Dél-Korea, kedvelik az egy-egy elleni támadójátékot, de az izlandi játékosok egyénileg képzettebbek, mint a koreaiak és fizikálisan is erősebbek. Kiváló csapat, nagyon erős a komplett kezdőcsapatuk, minden poszton kiválóak, gyakorlatilag nincs gyenge pontjuk. A világon bárkivel felveszik a versenyt. Lassítani kell a játékot, az már Dél-Korea ellen is látszott, hogy ha belemegyünk a gyors kézilabdába, abból nem feltétlenül jövünk jól, Izland ellen ez különösen igaz lehet. A roppant kemény védekezés mellett arra is szükség lesz, hogy legalább az egyik kapusteljesítményünk klasszis legyen. Nálam jelenleg 60-40 százalékban Izland az esélyesebb, de remélem, hogy a fiúk rám cáfolnak ma este – tudtuk meg Tombor Csabától.

A magyar válogatott Izland elleni mérkőzését az M4 Sport 20.25-től élőben közvetíti. Ha a magyar csapat győz, biztosan bejut a középdöntőbe.