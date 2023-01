A komáromi csapat a második idényét kezdte meg a másodosztályban. A szezon előtt új játékosokkal sikerült bővíteni a keretet, valamint a vezetőedzői pozícióba Neukum Tamás került Nagy Péter helyére, aki a nyártól csak a férfiak vezetőedzői pozícióját „vitte” a KVSE-n belül (a 2021–22-es szezonban mindkét csapatot ő irányította). Fontos megjegyezni, hogy a bajnokság kezdete előtt a Magyar Kézilabda Szövetség a létesítmény nem megfelelő méretei miatt nem engedélyezte a Komárom Városi Sportcsarnokban lejátszani a csapat hazai mérkőzéseit, így átmeneti otthonra Tatabányán, egy mérkőzés erejéig pedig Tatán lelt a csapat.

Az első mérkőzésen egyből hatalmas bravúrral kezdett a Komárom, hiszen sikerült legyőznie az első osztályból frissen kieső Szombathely csapatát. A következő „hazai” mérkőzésen a Pénzügyőrt szintén meggyőző játékkal verte Neukum Tamás együttese. Az első vereség a harmadik fordulóban jött, mégpedig a Kozármisleny ellen. Pázmándon hat, Pécsen pedig egy góllal sikerült nyerni. Az első hazai vereség a tabellaelső, később 10 fordulón át veretlen Eger ellen érkezett, ez a mérkőzés a 29. forduló előrehozott küzdelme volt. A Debrecen és a Ferencváros ificsapatai ellen három pontot sikerült szerezni, majd ezután két nagyarányú győzelem következett. Előbb a Kecskemétet 13, majd a Tempo csapatát 20 góllal múlta felül a KVSE. A legnagyobb vereség az utolsó előtti körben érkezett, hét góllal volt jobb az Orosháza. Az utolsó őszi mérkőzésen is kikapott a Komárom, ekkor a Kispest volt a jobb.

– Nagy reményekkel, de nem kimondott tervekkel vágtunk neki a szezonnak – kezdte értékelését a vezetőedző. Az egyik legnagyobb erőssége volt a keretnek, hogy kismértékben változott, így az előző években elkezdett munkára tudtunk alapozni. Igaz, így is rengeteg új dolgot próbáltunk beépíteni a játékunkba, új szabályszerűségekkel kezdtük el változatosabbá, színesebbé tenni a stratégiánkat. Az újonnan érkezők tekintetében biztosak lehettünk abban, hogy erősítést jelentenek majd, és ebben nem is kellett csalódnunk. Összességében azonban felemás félévet zártunk. A helyezésünket és az éllovastól pontokban való lemaradásunkat tekintve akár elégedettek és bizakodóak is lehetnénk. Bravúrgyőzelmek a Szombathely és a Vasas otthonában, de fájó pontvesztések olyan mérkőzéseken, amelyeken nem lett volna szabad, illetve már a zsebünkben érezhettük a két pontot. Nehézségek, sérülések, betegségek, a kettős játékengedélyekkel érkező játékosok gyakori hiánya mellett sajnos hazai pályán egyetlenegy mérkőzést sem játszhattunk. A körülményeket figyelembe véve is van hiányérzetem, hiszen egy nagyon jól sikerült felkészülés, nagyszerű teljesítmények a felkészülési mérkőzéseken és remek kezdés után rendkívül hullámzó volt a teljesítményünk, ami eleinte nem is az eredményekben, hanem a mutatott játék képe alapján látszódott. Év végére mind fizikálisan, mind mentálisan elfáradtunk, jókor jött számunkra a pihenő. Remélem, hogy újult erővel vágunk neki a folytatásnak, még több sikerben lesz részünk a bajnokság hátralevő részében. Nagyon nagy segítséget jelent számunkra a város támogatása, így a stabil hátteret a klub maradéktalanul tudja biztosítani, amit ezúton is köszönök. Köszönöm a munkatársaimnak és a játékosaimnak a munkát, nagyszerű közösséget alkotunk, ami erősíti a bizalmat és a jó hangulatot teremt a nehéz időszakok átvészeléséhez. Külön ki kell emelni a szurkolóinkat, remélem, a számuk egyre növekszik majd.

A csapat legeredményesebb játékosa 14 mérkőzést követően Simsik Cyntia, aki 73 góllal terhelte meg az ellenfelek hálóját. Találataiból 30 büntetőből esett, 39 próbálkozásból jött össze ez a szám. Szabó-Kovacsicz Mónika 59 találattal a házi góllövőlista második helyezettje, nála hattal kevesebbet, 53-at ért el Ogonovszky Eszter, a Győr kettős játékengedéllyel Komáromban szereplő tehetsége. Fontos megjegyezni, hogy ő csupán hét mérkőzésen tudta a csapatot segíteni.

A Komárom eddig 382 gólt szerzett, a legtöbb egy mérkőzésen a Kecskemétnek és a Temponak lőtt 33 volt. A kapott gólok számát tekintve 334-nél járnak, a legtöbbet, 28-at, a Pénzügyőr, az Orosháza és Kispest lőtt nekik. Egy mérkőzésen a legtöbb pontos találat Ogonovszky Eszter nevéhez fűződik, aki a Debrecen ellen 11 találattal zárt.



NB I. B, női