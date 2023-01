Ha nincs a világjárvány okozta kényszerpihenő, akkor a hétvégén pontosan a 20. Sváb Kupa startol el a várgesztesi faluház sportcsarnokában, ahol annak idején Pillmann Ferenc életre hívta a sorozatot.

A Várgesztesi Sport és Faluvédő Egyesület elnökeként azért álmodta meg a teremlabdarúgó-tornát, hogy a tavaszi felkészülés segítése mellett összejöjjenek, ismerkedjenek a térség német nemzetiségű települései, így a helyiek mellett Kecskéd, Környe és Vértessomló sportolói, akik így 18. alkalommal csaptak össze egymással.

Szemmel láthatóan már a drukkerek is nagyon várták a sorozat visszatérését, szép számmal gyűltek össze a lelátón, és amint elhangzott az első meccs kezdetét jelző sípszó, máris megszólalt egy dudakürt.

A Kecskéd–Vértessomló nyitómérkőzésen egy ideig úgy tűnt, hogy a somlóiak lesznek a befutók, mert bár kevesebbszer jutottak el az ellenfél kapujáig, már két góllal is vezettek. Az ellenfél játékát kihagyott ziccerek, hatalmas kapufák jellemezték, mígnem megtört a jég és a második félidőben egyenlítettek, végül pedig a lefújás előtt, szinte az utolsó másodpercben megszerezték a győztes gólt (3-2).

A Környe–Várgesztes meccsen végig érezhető volt a hazaiak fölénye, alig telt el néhány perc, máris megszerezték az első gólt, majd szinte azonnal a másodikat és a harmadikra sem kellett sokáig várni. A negyedik várgesztesi találatot nem adta meg a játékvezető, mert előtte szabálytalannak ítélte a bedobást, a sípja viszont épp nem működött. A második félidő első percei meghozták az immáron megítélt negyedik hazai gólt, amire a környeieknek sikerült egy szép akció végén válaszolniuk, amit a gesztesiek sem hagytak felelet nélkül. A vendégek később ismét szépítettek, de a házigazdák sem dőltek hátra, így a meccs 6-2-es hazai győzelemmel zárult. A Kecskéd is kinyitotta a gólzsákját a Környe ellen, de addigra utóbbi is bemelegedett, három gólt is szerzett, az ellenfél viszont hetet (7-3). Nem bírt egymással a Vértessomló és a Várgesztes, a meccs 5-5-ös döntetlennel zárult. Az utolsó fordulóban mindkét mérkőzés háromgólos különbséggel zárult. A Kecskéd 5-2-re múlta felül házigazdákat, a záró mérkőzésen pedig a Vértessomló 4-1-re győzött a Környe ellen.

A következő, január 28-i, vértessomlói fordulót az első kör után a Kecskéd 1, a Vértessomló 2, a Várgesztes 3, a Környe 4 ponttal várja (minden tornát követően a helyezésének megfelelő pontszámot kapja az adott csapat, vagyis a legjobban szereplőnek lesz a legkevesebb pontja).