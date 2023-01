Az MTSZ szakmai igazgatója, a pályafutása csúcsán a világranglista 68. helyéig jutó, de egy betegség miatt idejekorán visszavonuló és természetesen a magyar Davis-kupa-csapatban is alapembernek számító Sávolt Attila a magyar tenisz­sport jelenlegi helyzetét vázolta. – Évtizedek óta nehéz helyzetben van a sportág hazánkban, amely az elmúlt két évtizedben sajnos folyamatosan leépült. A taós sportágak mellett nehéz labdába rúgni, ráadásul a tenisz egy bizonyos szint felett már nagyon drága sport, emellett szakemberhiánnyal is küszködünk. Vannak azonban biztató jelek, a női és férfiválogatottunk is fiatal, 5-6 évre jó kezekben van, emellett vannak fiatal tehetségeink.