Már az ősszel is – elsősorban – a rutintalansága miatt veszített a vízműves gárda hazai medencében. Így azután idegenben sem néz könnyű feladat elé Gebauer Lajos vezetőedző csapata. A tapasztalat most is fővárosi együttes mellett szól, éppen ezért egy szoros végeredmény kiharcolása is kellő alapot jelenthetne a bajnokság jó folytatásához. Az ellenfél a tabella kilencedik helyén áll, két ponttal megelőzve a tizedik Tatabányát. A találkozót Bíró Viktor és Kiss Attila vezetik.

Vízilabda OB I. B, férfi, 14. forduló

Ybl WPC – Tatabányai Vízmű SE

Budapest, Hajós Alfréd uszoda, szombat: 14 óra.