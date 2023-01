Csapó Károly emlékei a Szőke Szikláról

Életének 82. évében elhunyt Mészöly Kálmán, a Vasas 61-szeres válogatott legendás középhátvédje, világ- és Európa-válogatott labdarúgó. Mészöly szövetségi kapitányként három időszakban irányította válogatottunkat, az 1982-es spanyolországi világbajnokságra is ő juttatta ki legjobbjainkat. Ennek a vb-csapatnak volt a tagja a tatabányai Csapó Károly is, aki köztudottan rendkívül jó viszonyban volt a játékosként Szőke Sziklának becézett szakemberrel. Podcastunkban is mesélt róla.