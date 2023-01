Ahogy más korosztályban és más nemben, úgy az U19-es hölgyek is teremben léptek pályára a hétvégén. Az A-csoportba három csapat indult el, jelesül a Tatai AC, a Tatabányai SC II. és a Fortuna SE. Minden csapat kétszer vív egymással, most hétvégén csak az első fordulót játszották le a lányok Bábolnán. Eddig a Tatai AC áll a legjobban, hiszen a Fortunát 3-2-re, a Tatabányai SC második csapatát pedig 8-1-re győzték le. A másik meccsen a Fortuna SE 3-1-re győzte le a tatabányaiakat, így a tataiak és a komáromiak reménykedhetnek a továbbjutásban, de ez majd csak vasárnap derül ki.

A B-csoportban még ennél is több gól esett, köszönhető leginkább a Kisbéri SSE csapatának, hiszen 17-0-ra sikerült nyerni a Bakonysárkányi SE ellen. A kisbériek egyébként a Tatabánya egyes csapatát is jól elverték, ennek a találkozónak 9-1 lett a vége. A másik összecsapáson a Tatabánya 4-0-ra nyert a Bakonysárkány ellen, így itt is egyértelműnek tűnnek az esélyek: a Kisbér mellett a Tatabánya érhet oda a négyes döntőre, de a visszavágókon még változhat a tabellán. Az mindenesetre biztos, hogy a góllövőlistát a két kisbéri lány vezeti: Gunyhó Kinga Boglárka 11, a régi ismerős Pusztai Barbara Mária pedig 9 gólt szerzett. Utóbbi egyébként a tavalyi 242 gólos szezonja után Győrbe igazolt, ahol az országos U17-es bajnokságban szerepel, és 12 meccsen 6 gólja van 15 évesen.