Turzó József csapata vasárnap délben lejátszotta utolsó mérkőzését is a poreci tornán, és magabiztos, hatgólos győzelmet aratott Grönland ellen. A gólgyártást Vas Ádám kezdte a 3. percben, majd Rutai Balázs még a szünet előtt duplázott, ezzel alakult ki a 3-0-s félidei állás. A második félidőben is egyértelmű volt a magyar fölény: Hajmási Milán is két gólt szerzett, valamint Fekete Márk volt eredményes, így alakult ki a 6-0-s végeredmény - írja az mlsz.hu. A magyar válogatott a négy meccsen szerzett 10 pontjával megnyerte a viadalt, Rutai Balázs lett a torna gólkirálya.

– Büszke vagyok a fiúkra, mert egy rendkívül fárasztó hét után a torna negyedik mérkőzését is remek hozzáállással játszották végig – mondta az mlsz.hu-nak Turzó József a mérkőzés után, aki hozzátette:

– Érezhető volt a mentális és a fizikális fáradtság, ennek tudható be, hogy követtünk el hibákat a találkozón, de a két csapat közti minőségbeli különbség a játék minden elemében érvényesült , a fiúk pedig mindent megtettek annak érdekében, hogy nagy különbséggel nyerjenek, mert erre is szükség volt a tornagyőzelemhez. Bár a torna előtt nem volt időnk a közös munkára, sokat segített, hogy jól felkészített játékosokat kaptunk a kluboktól, így az elmúlt egy hétben csak a megfelelő regenerációra kellett figyelnünk, valamint ráhangolni a kerettagokat a válogatt taktikájára.

− Ez a siker csak egy állomás a felkészülésünkben, sokkal fontosabb, hogy sikerült beépítenünk a csapatba néhány új játékost, akik fontos nemzetközi rutinra is szert tehettek. Ennek köszönhetően márciusban több játékosra számíthatok a bő keretben, mint ősszel, és ha még a sérültjeink is visszatérnek, akkor kellemes gondjaim lehetnek a vb-selejtezős keret kialakításakor − zárta gondolatait a mester.

A magyar válogatott március elején Izraelben lép pályára, majd a horvátok ellen zárja a vb-selejtezős csoportküzdelmeit - zárul az mlsz.hu cikkje. A válogatott kapusa, Alasztics Marcell korábban a Komárom VSE játékosa volt, testvére, Alasztics Benjamin pedig még most is a megyei első osztályban szereplő Koppánymonostori SE támadója.