Az NB II.-ben szereplő Dorogi FC egyelőre két fiatalt vitt fel a felnőtt kerethez, viszont a bajnokságban szereplő ellenfelek egyre több erősítést jelentenek be. A 19. helyen álló Békéscsaba új igazolásai: Futó Zsombor (Pécs), Kóródi Nándor (Szeged-Csanád GA), Póser Dániel (Diósgyőri VTK), míg a távozó oldalon két ex-dorogi játékost is találunk, hiszen Bor Dávid és Izing Martin is távozott. A 18. pozícióban lévő Kozármisleny leigazolta Daru Bencét, aki korábban NB II.-es gólkirály volt, Gránicz Patrik és Kun Bertalan is érkezett. Ulrich Dániel visszatért kölcsömből, míg Várkonyi Bence az MTK-tól került kölcsönbe az újonctól.

A 17. pozícióban lévő Budafok egyelőre csak egyet igazolt, Bakti Balázs érkezett kölcsönbe a Puskás Akadémiától. Marian Sluka volt csapata, a Szentlőrinc szintén csak egy játékos leigazolását jelentette be eddig, a Haladástól vette kölcsön az alakulat Alban Taipit. Nyíregyházán nagytakarítás volt, Visinka Ede került a vezetőedzői posztra, a tatabányai Darabos Balázs pedig maradt erőnléti edző pozícióban. Érkeztek: Hrabina Alex (DVSC), Major Marcell (Puskás Akadémia – kölcsönbe), Nagy Barnabás (MTK). Siófokon is új edző van, Dragan Vukmirral kezdi meg a felkészülést a csapat, a keretben egyelőre nem volt nagy változás. Az újonc Mosonmagyaróvár első és eddig egyetlen új szerzeménye a Budapest Honvédtól érkezett kölcsönbe, Makszim Puhtjejev személyében.