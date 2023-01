Korán kezdődött a 2023-as esztendő a férfi kézilabda-válogatott számára, hiszen a játékosok munkával kezdték el az évet: Chema Rodriguez válogatottja a telki edzőközpontban készül a január 11-én rajtoló világbajnokságra. Ez a ritmus persze sokaknak nem újdonság, a játékosok megszokták, hogy vagy Eb, vagy vb miatt indul korán az év, és szinte mindenki úgy van vele, mint Lékai Máté: szívesen jön a válogatotthoz. „Taktikailag elég régóta ugyanazt játsszuk, viszont a csapatjátékon mindig van mit fejleszteni, és mivel elég ritkák a válogatott összetartások és sok idő telik el közöttük, mindig jó leporolni a régi dolgokat. Ez történik most ezekben a napokban” – mondta a Ferencváros irányítója a MOL Csapatnak.

A januári világbajnokság egy valami biztosan nem lesz: könnyű. A magyar válogatott – a 2022-es Eb után újra – a legnehezebb csoportba került, ráadásul a csapat játékosainak formája sem a legjobb, többek még a nyári klubváltás súlyát érzik, másokat sérülések hátráltatnak, és az egész csapat nyakában ott van a balul sikerült hazai rendezésű Eb kudarca. „Ennél nehezebb csoportot tényleg nehéz lett volna összerakni, sőt Izland és Portugália mellé nemcsak megkaptuk azt a Dél-Koreát, akiket elég keveset látunk kézilabdázni, de még velük is kezdjük meg a tornát, ami szintén nem ideális. Az a tapasztalat, hogy a torna elején még nagyon pörögnek ezek a csapatok, és biztosan minket tartanak a legverhetőbb ellenfélnek. Élesen kell kezdenünk, ez nem is lehet vitás” – magyarázta Lékai.

„A csapat nem a problémákkal foglalkozik, azt a felfelé ívelő formát keressük, amivel a hazai rendezésű Eb előtt nagyon magasra értünk. Vannak persze hiányzóink, de a csapat magja ugyanaz, mint amelyik ötödik lett a vébén és egy lépésre volt az elődöntőtől. Az a lendület kell most is, és csak rajtunk múlik, hogy sikerül-e elkapnunk a fonalat.”

Bár az igaz, hogy a mieink csoportja brutálisan nehéz, a lehetséges középdöntős csoport már nem tűnik rossznak. A továbbjutásunk elvárás, és a torna második szakaszában a házigazda svédek mellett Uruguay, a Zöld-foki szigetek és Brazília közül kaphatunk kettőt. A válogatott irányítója egyből le is szögezte: a legfontosabb, hogy pontokat vigyünk magunkkal a középdöntőbe. Márpedig ehhez sztárcsapatokat kell elverni. „Talán egy hajszállal az izlandiak” – válaszolta Lékai némi hezitálás után arra a kérdésre, hogy a portugálok és az izlandiak közül melyiket tartja erősebbnek. „Közel azonos képességű a két csapat, és ha a játékosok klubjait összehasonlítjuk, mindkettő erősebb a magyarnál.” Szerencsére a pályán ennek semmiféle jelentősége nincs, ha jól kézilabdázunk, le tudjuk győzni mindkettőt, ha pedig rosszul, akkor egyiket sem. Úgy látom, van 4–5 kiemelkedő csapat a mezőnyben, mögöttük viszont egy olyan 10–12 válogatottból álló csoport jön, akik bármikor legyőzhetik egymást. Kiegyenlített a mezőny, a középdöntőben már nagyon sok a szoros meccs, amit egy-egy jó egyéni teljesítmény is képes eldönteni. Hogy hol a helyünk ebben a csoportban? Azt szeretnénk bizonyítani, hogy az első felében” – tette hozzá.

Bár a Magyar Kézilabda Szövetség hivatalosan még nem jelölte ki a célt, nem nehéz kitalálni, mi lesz az: mivel a torna már az olimpiai kvalifikációs sorozat része, a legjobb nyolcba kerülés azt jelentené, hogy minimum a selejtezőkig eljutunk.

„Magunkkal szemben is a legjobb nyolcba jutást tűztük ki, hiszen a legfontosabb célunk az olimpiai részvétel kiharcolása” – mondta Lékai, aki az egyik főszereplője volt a londoni olimpia frenetikus magyar–izlandi összecsapásának. „Számolgatni korai még, de elnézve a tornát abban szinte biztosak lehetünk, hogy a legjobb nyolcba jutáshoz már a csoportban el kell kezdenünk gyűjtögetni a pontokat. Sajnos amellett, hogy Máthé Dominik nem lehet velünk, több kulcsjátékosnak is voltak sérülései ősszel, köztük nekem is. Jó lenne, ha ezúttal elkerülne minket a balszerencse” - mondta az irányító, aki az ősz végén három hetet hagyott ki sérülés miatt.

Bár a tavalyi Európa-bajnokságon azt az egy meccset nyertük meg, amin Bánhidi Bence egyáltalán nem tudott pályára lépni, a kudarc oka elsősorban a beálló sérülése volt. A védekezés és a támadás egyik kulcsfigurája idén is az egyik főszereplőnk lehet, de Lékai szerint nem lehet sikeres az a magyar csapat, ami nem csapatként küzd.

„Bence világklasszis beálló, de hiába nyújtja élete játékát, ha a csapat többi tagja nem teszi oda magát. Nekünk tilos személyekben gondolkodnunk, csak egységesen küzdő csapatként lehetünk sikeresek, hiszen a legtöbb ellenfél egyénileg jobb játékosokból áll nálunk. Ezért nekünk mindenkinél jobban kell akarnunk a győzelmet, és ha – ne adj’ isten – valaki megsérül, akkor a többi játékosnak, illetve az egész csapatnak kell előre lépnie és vállalnia a felelősséget. Együtt kell cipelnünk a terhet. Ez egy hosszú torna, rengeteg meccset kell lejátszani, és azok a csapatok lesznek sikeresek, amik a teljes keretükre tudnak támaszkodni. Mindegy, hogy valaki a kezdősor tagja, vagy beugró, ugyanúgy a maximumot kell adnia” –mondta elszántan Lékai.

„Nagyobb rajtunk a nyomás, mint amekkora az előző világbajnokságon volt, de az biztos, hogy szeretnénk odaérni az olimpiai selejtezőt érő helyek valamelyikére. A mostani válogatott keretből csak két játékos volt olimpián, mindenki másnak ez csak a nagy álma. De ez az elsődleges célunk, és nyilván a szövetség is ezt szeretné” – mondta el a tatabányai Székely Márton a lengyel-svéd közös rendezésű világbajnoksággal kapcsolatos várakozásait.