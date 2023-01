Mint elmondta, rossz szándékú megnyilvánulást nem nagyon tapasztalt a csapattársai részéről a korai piros lapja miatt, de nagyon rossz volt számára kívülről nézni a meccset, hiszen a lelátóról semmilyen módon, egy szóval sem tudott segíteni a többieknek.

„Ezt megélni az egyik legborzalmasabb dolog, nagyon bánom és nagyon sajnálom, de próbáltam már a meccs után egyből lezárni, miután megvolt a megbeszélésünk az edzőkkel. Ezt nem lehet egyik napról a másikra kiheverni, viszont muszáj kiheverni, hiszen profi sportolók vagyunk, és nagyon jól tudjuk, hogy szerdán egy újabb nagyon fontos mérkőzés vár ránk. Szándékosság nem volt a mozdulatomban, és a meccs elején biztosan lehetett volna mérlegelni, de mivel a portugál játékos arcát találtam el, így sajnos tényleg megítélhető volt a piros lap. Borzasztó volt egy órán át kívülről nézni a meccset úgy, hogy tudtam, semmit sem segíthetek, még buzdítani sem lehet, pedig tudom, néha milyen jól tud jönni néhány biztató szó, így csak imádkozni tudtam a pálya széléről. Bizonytalan a következő néhány nap, nem is érdemes számolgatni, nagyon remélem, hogy mindenki rendbe tudta szedni a gondolatait. Ki tudja, a svédek talán kissé le is fognak nézni minket, ami akár még az előnyünkre is válhat. Kevesebbet törnek be és egy az egyeznek, viszont többet és jobban passzolnak a beállónak és szélre, figyelnünk kell minden apró mozdulatukra” – magyarázta a korábban Tatabányán éveket töltő klasszis.

Hozzáfűzte, inkább támadásban voltak nagyobb problémái a csapatnak hétfőn, hiszen nagyon nehezen tudtak gólokat szerezni. Megjegyezte, a kapus Székely Mártonon kívül mintha fejben nem lettek volna ott megfelelően.

„Kívülről úgy láttam, még a szerencse sem volt mellettünk, mert a kipattanó labdák is a portugálokhoz kerültek. Bármennyire szerettük volna, nem tudtuk visszahozni a meccset – mondta.

Sipos megjegyezte, hogy a magyarok a közelmúltban játszottak nehéz meccseket nagyon jó ellenfelekkel szemben, amelyeken sikerrel jártak. Példaként az Izland elleni vb-találkozót és a szlovénokkal szembeni felkészülési mérkőzést említette. A magyar válogatott pénteken 18 órától Brazília, vasárnap 15.30-tól pedig a Zöld-foki Köztársaság ellen játszik. A középdöntőből az első két helyezett jut a negyeddöntőbe.