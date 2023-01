Sajtótájékoztatót tartott a Tatabányai SC és az Opus-Tigáz a Földi Imre Sportcsarnokban. Ennek keretein belül először Bencsik János, országgyűlési képviselő köszöntötte a publikumot, aki beszédében elmondta, hogy évekkel ezelőtt olyan ígéretet tett a tatabányai labdarúgás ikonikus alakjainak, hogy ha saját nevelésű játékosokkal a csapat az NB II. kapujában toporog, akkor segíteni fog szponzort találni.

Új névadó szponzort kapott a Tatabányai SC

Fotós: Novotni Ákos / Forrás: 24 Óra

Ez meg is valósult, hiszen az Opus-Tigáz névadó szponzérként szállt be a Tatabánya SC Labdarúgó Szakosztályába. Erről aztán Sámuel Botond, a TSC ügyvezető-elnöke részleteket is elárult: a tatabányai labdarúgás anyagilag eddig három lábon állt. Az egyiket Tatabánya Megyei Jogú Város, a másikat a Tatabányai SC, a harmadikat pedig az MLSZ jelentette. Ezt most negyedik lábként egészíti ki az új névszponzor, melynek támogatása lineáris, azaz ha a másodosztályba jut a klub, akkor magasabb költségvetéssel is a csapat mellett áll. Sámuel Botond visszaemlékezett arra, amikor a tatabányai futball még nem a Tatabányai Sport Club berkein belül működött, de ahogy mondta, egy igazán nagy klub csak a focival együtt lehet teljes.

Öröm számunkra, hogy a mai napon az együttműködési megállapodás aláírásra került, és a jövőben ezáltal a labdarúgó csapat működése biztosítottnak látszik. Kollegáimmal az előkészítő tárgyalások során az „Út az NB II.-be” alcímmel említettük a projektet, mely célt reményeink szerint a közeli jövőben, várhatóan akár már a tavaszi idény végén elérhetjük. Úgy gondoljuk, hogy ezt követően kiemelt szórakozási lehetőséget fogunk biztosítani a sportszerető lakosságnak vasárnap délutánonként a Grosics Stadionban. Az biztos, hogy fiatal labdarúgóink mindent megtesznek azért, hogy terveink mielőbb megvalósuljanak. Addig is kívánunk mindannyiunknak a tradicionális bányász-hagyományaink szerint Jó szerencsét

– jegyezte meg Sámuel Botond, a Tatabányai SC ügyvezető elnöke.

Az új névadó szponzor részéről Torda Balázs vezérigazgató volt jelen a sajtótájékoztatón, aki már negyven éve Tatabányán dolgozik. Beszédében elmondta, hogy nagyon bízik abban, hogy a klub és a vállalat együttműködése gyümölcsöző lesz, és Bencsik Jánoshoz hasonlóan az NB II. közepét szeretné megcélozni már rövid távon.

– Az ellátási területen élő közösségek támogatásának részeként fontosnak tartjuk az egészséges életmód ösztönzését, így a nagy hagyományokra visszatekintő helyi sportélet támogatását is. Ezért is döntöttünk úgy, hogy a következő években az OPUS TIGÁZ Zrt. támogatja a tatabányai futballt. Bízunk benne, hogy ezzel mi is hozzájárulhatunk ahhoz, hogy a csapat kivívja a másodosztályba, majd onnan akár az élvonalba való feljutást is – nyilatkozta Torda Balázs, az OPUS TIGÁZ Zrt. vezérigazgatója.

A továbbiakban „OPUS TIGÁZ Tatabánya” néven szerepel az együttes

Fotós: Novotni Ákos / Forrás: 24 Óra

A Tatabányai SC vezetőedzője, Gyürki Gergely háláját fejezte ki, hogy az új szerződésé aláírásával biztonságba kerültek a játékosok és a csapat, hiszen az idei szezont egy szűkös költségvetéssel kezdte meg a csapat, így a mostani listavezető pozíció igencsak meglepetés.

A sajtótájékoztatót követően Dr. Kancz Csaba, Komárom-Esztergom vármegye Főispánja kifejezte örömét a létrejött szerződés kapcsán, hiszen a megye futballját tekintve előrelépés lenne, ha a Dorogi FC mellett a Tatabányai SC is a másodosztályban szerepelne, míg a Komárom VSE a harmadosztály oszlopos tagja maradna.

Az együttműködési megállapodás a jelenlegi és az ezt követő három idényre szól, így 2026. június 30-ig tart, amely a felek kölcsönös elégedettsége esetén meghosszabbítható.