Az InStat adatelemző rendszer segítségével megvizsgáltuk, mennyit játszottak, valamint milyen teljesítményt nyújtottak a Merkantil Bank Liga őszi szezonjában az utánpótláskorú (2002-ben, vagy utána született) játékosok. Ami a számukat illeti, száztizenöt, a kritériumnak megfelelő életkorú labdarúgó lépett pályára az NB II első húsz fordulójában.

Négy fiatal játszott csapata összes mérkőzésén: Fazekas Lóránt (Békéscsaba), Gáncs Botond (Mosonmagyaróvár), Bényei Ágoston (DVTK), Debreczeni Ákos (Siófok), utóbbi kettő mindannyiszor kezdő volt. Tizenkilenc meccsen kapott lehetőséget Gazdag Vajk (Csákvár), Czékus Ádám (Békéscsaba), Simut Mario (Haladás), Hajdú Roland (Soroksár), Kosznovszky Márk (Kozármisleny), Kiss Norbert (Tiszakécske) és Vitális Milán (ETO), míg Jurek Gábor (DVTK), Sós Máté (Budafok), Csatári Gergő (Kazincbarcika) és Benczenleitner Barna (ETO) tizennyolcon.

Az NB II őszi szezonjában az utánpótláskorúak közül Debreczeni Ákos játszotta a legtöbbet (1834 perc), őt Kosznovszky Márk követi 1735-tel, majd Bényei Ágoston 1678-cal. Ezerötszáznál több percet töltött a pályán Simut Mario (1642), Fazekas Lóránt (1634), Gazdag Vajk (1582), Benczenleitner Barna (1557), Gáncs Botond (1539) és Csatári Gergő (1518) is. A Dorognál a 2002-es Barna Gergő Ákos kilencszer volt kezdő és ötször állt be csereként, a kapus Molnár Zsombor pedig nyolcszor volt kezdő, így ebben az összevetésben is van még mit fejlődnie a piros-fekete csapatnak.

Az őszi szezon legfiatalabbja a 2006-os születésű Vidnyánszky Mátyás volt, aki január 25-én tölti be a tizenhetet: a Szentlőrinc középpályása 16 bajnokin 483 percet játszott, két gólt szerzett. A 2005-ösök közül heten kaptak esélyt a másodosztályban. Közülük kiemelkedik Lisztes Krisztián, aki a Soroksárban 15 bajnokin lépett pályára, 1180 perc jutott neki, s három gólt szerzett. A többiek csak epizódszerepet kaptak: az MTK-s Barkóczi Benedek négy, az ETO-s Huszár Marcell és a pécsi Vas Bence öt-öt, a mosonmagyaróvári Borsodi Bálint tizenkét, a nyíregyházi Oláh Benjámin 35, míg az ajkai Nagy Benjámin 48 percet játszott.