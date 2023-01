Felcsúton jártak a tatabányai U7-es labdarúgók Módi Viktor vezetésével. “Meghívásos tornán vettünk részt Felcsúton ahol az U9-es korosztállyal felváltva játszottuk a mérkőzéseket, ezúttal a lelátók is megteltek” - fogalmazott az eseményt értékelve Módi Viktor, a csapat vezetőedzője, aki hozzátette: “Már azért is érdemes volt részt venni, mert a gyerekek láthattak egy olyan komplexumot, ahol minden téren profi körülmények vannak. Külön öröm, hogy hosszú idő után a szülők is láthatták a gyerkőcöket játszani."