– Szomorú volt hallani az elmúlt hetekben, hónapokban, hogy lemondott az olasz válogatottnál betöltött pozíciójáról, illetve, hogy a családja is elutazott őt meglátogatni Londonba. Akkor már éreztem, hogy nagy a baj. Bár nem tartozott a leggyorsabb labdarúgók közé, technikás volt, állandó stresszben tartotta a védelmeket, jól indult be az üres területekre és mindenhol ott volt, ahol gólhelyzetet szimatolt. Szinte vibrált a pályán. Személyesen ugyan nem ismertem, de azt elmondhatom, hogy játékosként és edzőként is mindenki szerette, az egyik legszimpatikusabb alakja volt a nemzetközi labdarúgásnak. Megszállottan szerette a futballt, fénykorában a világ egyik legjobb csatárának számított, a képességeivel ma is a legjobbak közé tartozna – emlékezett vissza Pilu Viallira.

Vincze István 1988 és 1990 között két szezont játszott Olaszországban, a Lecce csapatánál, ezalatt kétszer lépett pályára Vialli Sampdoriája ellen a bjnokságban, amely akkoriban a világ egyik legerősebb csapata volt. 1989-ben a magyar válogatott Tarantóban 4-0-ra kapott ki az olaszoktól, ekkor is mindketten pályán voltak (Vialli gólt is szerzett). A legemlékezetesebb párharcukat azonban talán 1991-ben, a BEK nyolcaddöntőjében vívták.