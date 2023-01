Két ilyen meccs után nehéz megjósolni, hogy szerdán 20.30-kor az Európa-bajnoki címvédő Svédország ellen melyik arcát mutatja a csapat, egy biztos: nemcsak azért számíthat nehezebb mérkőzésre, mint Izland és Portugália ellen, mert a svéd válogatott a világ szűk elitjébe tartozik, hanem mert hazai pályán játszik, hatalmas és fanatikus szurkolótábor előtt.

„Természetesen ha Portugália ellen nyertünk volna, jobb érzéssel kezdenénk a középdöntőt, de továbbra is azt mondom, akkor sem változott semmi, amikor megvertük Izlandot, és most sem, hogy kikaptunk Portugáliától. Egy család vagyunk, jutottunk már túl nehezebb pillanatokon is – tette hozzá a magyar szövetségi kapitány. – Biztos vagyok benne, úgy fogunk felkelni szerdán, hogy a legjobbat akarjuk kihozni magunkból Svédország ellen. Ők nyerték a legutóbbi Európa-bajnokságot, remek szurkolóik vannak és nagyon jó a csapatuk, így nagyon kemény meccs lesz, de ugyanezt mondtuk az előző kettő előtt is, mégis itt vagyunk és van két pontunk. Most is megvan az esélyünk a továbbjutásra, ami csak rajtunk múlik.”

Jól mondta a vb előtt Nagy László, a Magyar Kézilabda-szövetség szakmai alelnöke, hogy ha ez a csapat jól játszik, bárkit legyőzhet, de ha gyengén, akkor szinte bárkitől kikaphat. Most még sok a kérdőjel, a dolgunkat megnehezíti, hogy csak csoportharmadikként jutottunk a középdöntőbe, de a Svédország elleni mérkőzés után sokkal tisztában látunk, és fontos lenne, hogy a saját kezünkben maradjon a sorsunk, és ne kezdődjön el a szokásos és kissé már unalmas matek, hogy kinek kit kellene legyőznie ahhoz, hogy valódi eséllyel lépjünk pályára az utolsó meccsnapon is.