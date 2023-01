A mérkőzés több magyar hibával és ezáltal sikertelen magyar támadással indult, miközben a ellenfél beállói rendre értékesíteni tudták helyzeteiket. Székely Márton megszerezte az ellenfél kapusának indítását, az ebből indított ellentámadásnál azonban Ancsin Gábor nem érte el Lékai Máté labdáját, így az újabb egyiptomi lerohanásból ezúttal gól született (4-0). Az első magyar gól az 5. perc közepén esett, Ancsin Gábor átlövésből talált be Hendawy kapujába. Az ellenfél azonban ismét vonalról tudott eredményes lenni, de Lékai Máté jó egy-egyezésének köszönhetően jött az újabb magyar gól. A 10. percben 9-5-ös egyiptomi vezetésnél hiba csúszott az ellenfél támadásába is, amelyet követően Bánhidi Bence került ziccerbe a másik oldalon, 9-6-ra módosítva az állást. A következő percek hasonlóan alakultak, Szita Zoltán két átlövésgólja mellett azonban újabb hibák csúsztak a magyar támadásokba, így negyed óra játékot követően már 12-7-re vezetett Egyiptom. Székely Márton Shebib újabb ziccerét a 17. percben hárítani tudta, ezzel bemutatva második védését a mérkőzésen. A 20. percben Chema Rodríguez hatgólos magyar hátránynál kért időt, azonban ez sem változtatott a játék képén, majd a hajrában két egyiptomi kiállítást sem sikerült kihasználnia nemzeti együttesünknek, így a szünetre 17-11-es egyiptomi vezetéssel vonultak a csapatok pihenőre.

A második játékrész Bodó Richárd átlövésgóljával indult, az ellenfél támadásából azonban Bánhidi Bence kétperces büntetést kapott. Az első percekben Bodó Richárd újabb gólt szerzett, Lékai Máté ziccerből volt eredményes, majd lerohanásnál a keresztbe befutó Bóka Bendegúznak adott passzából is gól született, így a magyar együttes feljött 19-15-re. Ekkor azonban Lékai Mátén harcolt ki Shebib hétméterest, valamint kiállítást is ítéltek ellene a játékvezetők, az egyiptomi együttes nem tudott élni az emberelőnyös szituációval, majd a magyar csapat lépett közelebb ellenfeléhez. A 44. percben Roberto García Parrondo időt kért 22-19-es állásnál, miután Székely Márton Ahmed Mohamed ziccerét hárította. Az ellenfél időkérése után ismét az egyiptomi csapat kerekedett felül, a 46. percben, Bodó Richárd kétperces büntetőjét követően ismét hat gól volt a különbség. Bóka Bendegúz volt eredményes magyar oldalon, majd Székely Márton védte az ellenfél jobbszélsőjének lövését, majd egy elrontott egyiptomi támadás mellett Ligetvári Patrik és Szita Zoltán is betalált Hendawy kapujába, újra három gólra zárkózva ezzel. Az 52. percre két gólra zárkóztunk, azonban az emberelőnyös helyzet, valamint Székely Márton védései ellenére sem sikerült tovább zárkóznia a magyar csapatnak, Mohamed és Shebib góljaival ismét négygólos volt a különbség. A mérkőzés utolsó perceiben azonban három rontott egyiptomi támadással, valamint Bodó Richárd és Lékai Máté góljaival nemcsak felzárkózott a magyar csapat, de tíz másodperccel a vége előtt egyenlíteni is tudott, így hosszabbítás következett.

A hosszabbításban Ilic Zoran rontott lövést, azonban a másik oldalon technikai hiba következett, amelyet követően Bánhidi Bence tudott eredményes lenni, így a magyar csapat, a mérkőzés során először, átvette a vezetést. Majd Székely Márton védte Akram Saad lövését, de Lékai Máté hibázott lövést, majd Bánhidi Bence kapott kétperces büntetést, ezt kihasználva Mohsen Mahmoud egyenlített az első öt perc lejárta előtt. A 68. percben ismét az egyiptomi együttes kezébe került az irányítás, de Ilic Zoran egyenlített, majd Omar Elwakil tudott eredményes lenni középről, de a magyar támadásból hét másodperccel a hosszabbítás vége előtt Pedro által szélről gól született, így újabb hosszabbítás következett.

A második hosszabbítás első öt percében Bánhidi Bence szerzett gólt, majd Yehia Elderaa adott el labdát, a végighúzott magyar támadásból azonban Szita Zoltán ziccerét az ellenfél kapujába álló Mohamed Aly hárította. Ali Mohamed egyenlített (33-33), majd az idő lejárta után Lékai Máté hétméteresének is útját állta az egyiptomi kapus. A térfélcserét követően újra Egyiptom vezetett Ahmed Mohamed átlövéséből, de Bodó Richárd szintén átlövésből válaszolt, így 34-34-re módosítva az állást. A visszalévő három percben szélről érkezett egy egyiptomi találat, majd Bodó Richárd távolról érkező átlövését a jól teljesítő egyiptomi kapus védeni tudta. Magyar oldalon azonban Székely Márton is bemutatott egy védést, amelyből Lékai Máté betörésből egyenlített, azonban jobbszélről volt eredményes az ellenfél, az utolsó magyar támadásból pedig nem született gól, így kétszeri hosszabbítást követően, egy góllal alulmaradt a magyar válogatott Egyiptommal szemben, így a világbajnokság 8. helyén zárva.