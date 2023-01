Kosárlabda, NB I., A, alapszakasz, férfi, 16. forduló

Budapesti Honvéd SE–MVM-OSE Lions 70-61 (21-11, 13-15, 19-17, 17-18)

Budapest, Ludovika Aréna, vezette: Földházi T. P., Farkas G., Lengyel Á. J.

Honvéd: Simon 18/9, Mijovics 16/3, Tanoh Dez 11/3, Demeter 11/6, Peringer. Csere: Kopácsi, Völgyi 7, Hajdu 7/3. Vezetőedző: Baksa Szabolcs.

Oroszlány: Dimitrijevics 8, Ruják 3, Carev 7/3, Calloway, Krestinin 7. Csere: Mucza 7/3, Dorogi, Henry 9, Illés 8/3, Barnjak 12/3. Vezetőedző: Simon Petrov.

Az eredmény alakulása: 2. perc: 0-2, 4. p.: 11-2, 6. p.: 17-7, 11. p.: 25-11, 13. p.: 25-18, 17. p.: 34-22, 22. p.: 41-26, 28. p.: 46-41, 29. p.: 51-41, 33. p.: 59-45, 37. p.: 59-54, 38. p.: 63-54.

Kipontozódott: Tanoh Dez, illetve Barnjak (egyaránt 40. perc).

A fordulót a kilencedik helyről kezdő oroszlányi csapat a mérkőzést megelőzően a 13., utolsó előtti Honvéd vendége volt. Bár a találkozó első kosarát Dimitrijevics révén az Oroszlány dobta, a hazaiak erre zsinórban 11 ponttal válaszoltak. Az MVM-OSE a továbbiakban sem találta a ritmust támadásban, rengeteg dobása maradt ki, és miután a védekezés sem működött, 10 pontos hátránnyal zárta az első negyedet. A második játékrészben a továbbra is csak küszködő Lions két pontot faragott a hátrányán. A második félidőben az Oroszlány továbbra is folyamatosan futott az eredmény után, kétszer is feljött öt pontra, fordítania azonban nem sikerült. A hazaiak így megérdemelten nyerték meg az alacsony színvonalú mérkőzést és az őszi idényt követően ismét legyőzték az oroszlányi csapatot. A szezon egyik leggyengébb játékát produkáló Lions vesztét ezúttal elsősorban a gyenge támadójáték okozta, játékosai rosszul dobtak és rengeteg labdát adtak el, 61 szerzett ponttal pedig nem lehet mérkőzést nyerni az élvonalban. Az immár 6-10-es mérleggel álló MVM-OSE Lions továbbra is a kilencedik helyen áll a bajnokságban.

Simon Petrov: – Úgy gondolom, hogy a védekezésünk megfelelő volt, harcoltunk is egy egyébként keményen kosárlabdázó csapat ellen, támadásban azonban nem találtuk a megfelelő ritmust. Ők a nehezebb helyzetekből is betaláltak, míg nekünk sokszor a könnyebb kosarak sem jöttek össze.