Vármegyénk NB II-es képviselője, a Dorogi FC a 20., utolsó helyről kezdi meg a bennmaradásért vívott harcot, mégpedig egy igencsak erős ellenfél, a hatodik helyen álló Gyirmót vendégeként. Ahogyan arról lapunk is beszámolt, a dorogiak négy labdarúgóval (Preklet Csaba, Kotula Máté, Krunc Márió, végül a napokban szerződtetett Király Patrik) erősítettek, viszont – mint Marián Sluka vezetőedzőtől megtudtuk – a Vasastól kölcsönkapott négy fiatal közül jelenleg csak Kapornai Ákos készül a csapattal. És hogy mi várható a dorogiaktól holnap, illetve tavasszal?

– Bár az új játékosaink a tervezettnél később érkeztek, mindannyian motivált, bizonyítani akaró, jó mentalitású futballisták, akik nagy segítségünkre lehetnek céljaink elérésében. A felkészülési időszakra tervezett munkát elvégeztük és a felkészülési mérkőzéseken is biztató teljesítményt nyújtottunk. A Gyirmótból is becsülettel felkészültünk és természetesen már vasárnap is mindent megteszünk azért, hogy elkezdjük gyűjteni a bennmaradáshoz szükséges pontokat – nyilatkozta lapunknak Marián Sluka.