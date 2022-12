A korábban több magyar klubban is megforduló egykori szlovák labdarúgó, az elmúlt években már edzőként tevékenykedő Marián Sluka az ősszel vette át az NB II-ben szereplő Dorogi FC irányítását. A közelgő ünnepek kapcsán arról kérdeztük Mariánt, hogy hogyan tölti az előttünk álló napokat.

– Korábban a ZTE-nél is futballoztam, majd edzősködni is ennél a klubnál kezdtem, így a családommal is Zalaegerszegen telepedtem le. Az időm nagy részét jelenleg természetesen Dorogon töltöm, de az otthonom már Zalaegerszeg. A karácsonyt családi körben, a feleségemmel és a fiunkkal töltöm, de találkozunk a barátainkkal is, ilyenkor többek között István-napot is ünneplünk. Karácsonyt követően három napra hazautazunk a szüleimhez, Príbelcébe (Fehérkút, Szlovákia - a szerk.) – tudtuk meg Marián Slukától.

És hogy mi lesz ünnepi menü? – Otthon halászlét, lazacot és sztéket fogyasztunk ilyenkor, utóbbi az egyik kedvencem. Természetesen a szüleimnél is terített asztal vár minket, édesanyám remek szakács. A karácsonyi menü náluk általában gombás káposztaleves, rántott hal, majonézes saláta, sült kacsa és knédli, emellett sokféle sütemény – mondta dorogi csapat vezetőedzője, aki a szilvesztert már Zalaegerszege tölti családja és barátai körében, de sportemberhez méltóan az év végén sem feledkezik meg a mozgásról: mint megtudtuk tőle, az ünnepek környéki pihenőidőben gyakran mennek túrázni a családjával. Aztán lassan megkezdődik a felkészülés a dorogi labdarúgókkal a tavaszi idényre, de ez már egy másik történet...