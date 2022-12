Ahogyan arról a Tatabányai SC facebook-oldala beszámolt, az Összefogás Tatabányáért Egyesület hagyományaihoz híven az idén is megrendezte az Összefogás labdarúgó-tornát. A délelőtti, céges csapatok számára kiírt tornát követően a gálacsapatok léphettek pályára szombaton a Földi Imre Sportcsarnokban rendezett jótékonysági rendevényen. A Vasas Öregfiúk és a Művészválogatott mellett jelen volt a hajdani Lombard FC Old Boys együttese, valamint a Tatabányai Bányász futballedzőit felvonultató csapata. A tornát utóbbi együttes nyerte meg. A mérkőzések közben ünnepi pillanatoknak is tanúi lehettünk. Elsőként dr. Kancz Csaba megyei főispán, egyben a megyei labdarúgó szövetség társadalmi elnöke, valamint Molnár József, a labdarúgó kft. ügyvezetője ünnepélyesen köszöntötte a torna fővédnökét, Tatabánya Díszpolgárát, Szabó Györgyöt, akinek kettes számú mezét ezennel hivatalosan visszavonultatták. A 80 esztendős Szabó György ezen a tornán egyébként a régi jóbarát, Genzwein Ferenc vezette Vasas csapatában játszott.

Több cég és szervezet pénzadományokkal járul hozzá a helyben élő, nehéz sorsú családok megsegítéséhez. Idén a Tatabányai Sport Club és a labdarúgó-csapatot működtető kft. is segített, mégpedig azzal, hogy 200 ezer forintért megvásárolta Földi Imre olimpiai melegítőjét, amellyel a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgálatot segítették meg.