Az NB III. utolsó idei fordulóját rendezik a hétvégén. A tabella 10. helyén álló Komárom VSE Érdre utazik a hétvégén. A Pest megyei alakulat a tabella 7. pozíciójában tanyázik, és jelenleg 6 pont a két klub között a különbség. Ehhez még az első fordulóban tett hozzá hármat az Érd, hiszen akkor egy szoros mérkőzésen 1-0-ra verte László Péter csapatát. Azóta a KVSE több szép győzelmet is aratott, utóbbi öt mérkőzéséből hármat is megnyert. Az érdi zöld-fehérek sincsenek rossz formában, sőt... Legutóbbi öt meccséből csak egyet veszített el Ebedli Zoltán együttese. A KVSE egy sikerrel akár a kilencedik pozícióban is telelhet, de egy vereséggel visszacsúszhat a tizennegyedik helyre is.

NB III., Nyugati-csoport, 20. forduló

Vasárnap, 13 óra

Érdi VSE-Komárom VSE