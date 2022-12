Az elmúlt hetekben az idei utolsó fordulókat rendezték a másodosztályú csapatbajnokság Nyugati csoportjában. Megyénk együttesei közül a Bábolna a Zalaegerszegen elszenvedett vereség után a megyei rangadón legyőzte a Nyergesújfalut, majd Szombathelyen is nyerni tudott és a negyedik helyen fejezte be az őszi idényt. A Nyergesújfalu három 7–1-es vereségbe futott bele (sorrendben a Balogunyom, a Bábolna, majd a Sárvár ellen) és a kilencedik helyre csúszott vissza.

Az Oroszlány a Szombathelyen elszenvedett vereség után megverte a jelenlegi listavezető Pápát, majd Herenden veszített, végül a hetedik fordulóból elhalasztott mérkőzésen lenullázta a Halogyot a hétvégén, így a harmadik helyen telelhet. Az ifjúságiak mezőnyében a Bábolna egy győzelemmel és két vereséggel (0–4, 4–0, 1–3) a 10. helyre lépett előre, a Nyergesújfalu három, egyaránt 4–0-s vereséggel maradt a 12., utolsó helyen, míg az Oroszlány három győzelemmel és egy vereséggel (3–1, 4–0, 1–3, a halasztott mérkőzésen 3–1) megőrizte hatodik pozícióját.

A harmadik vonalban is lezárultak az idei év küzdelmei. A kisbér-hántai Jobb Dáma a Zalaegerszegen elszenvedett vereség után előbb hazai pályán, majd Kunszigeten is győzni tudott, így a hatodik helyen áll a bajnokság felénél. A listavezető Tatabánya továbbra is remekel, mindhárom év végi mérkőzését magabiztosa nyerve tartja első helyét.

NB I., Nyugati csoport, férfi, 9. forduló:

Nyergesújfalu VSE–Balogunyom TK 1–7 (3173–3309)

Topidó Nagymizdó SE–Oroszlányi SZE 5–3 (3270–3263)

NK Teke SE–Bábolna SE 6–2 (3267–3167)

10. forduló:

Oroszlányi SZE–Pápai Vasas SE I. 7–1 (3243–3171)

Bábolna SE–Nyergesújfalu VSE 7–1 (3351–3278)

11. forduló:

Nyergesújfalu VSE–Sárvári Kinizsi SE 1–7 (3081–3337)

Balogunyom TK–Bábolna SE 2–6 (3295–3415)

Herend VTK–Oroszlányi SZE 5–3 (3334–3312)

NB II., Nyugati csoport, 9. forduló:

Lauf–B TK–Jobb Dáma SE 5–3 (3312–3253)

Fülöp Borozó&Zöldfa Italker TSE–Tatabányai SC 1–7 (3172–3251)

10. forduló:

Jobb Dáma SE–Fülöp Borozó&Zöldfa Italker TSE 7–1 (3248–3076)

Tatabányai SC–AD Flexum TKE 6–2 (3267–3197)

11. forduló:

Scarbantia SE Sopron–Tatabányai SC 1–7 (3007–3091)

AD Flexum TKE–Jobb Dáma SE 3–5 (3137–3163).