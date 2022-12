Hunor már tudja kezelni az ismertségből fakadó felhajtást, pedig az év elején edzőjével, Czina Lászlóval kitűzött céljai szerényebbek voltak az elért eredményeknél.

− Az elsődleges célom az volt, hogy egyáltalán kijussak az ifjúsági Európa-bajnokságra és a világbajnokságra egyesben. A tájékoztató után éreztem, hogy jól sikerült az alapozás, így a nagy álom a világbajnoki cím volt innentől, de azt nem gondoltam volna, hogy ez kétszer is sikerülhet − idézte fel Hunor, akit idén a szövetség az év férfi kajak utánpótlás legjobb sportolójának, míg Czina Lászlót az év edzőjének választotta.

A fiatal tehetség jövőre már az U23-as korosztályban versenyez, ahol próbál az erre az évre vonatkozó terve alapján, azt továbbfejlesztve haladni, és akár már a 2028-as Los Angeles-i olimpián együtt versenyezhet a testvérével.

A Hódy évzáróján is meglepték egyébként a Hídvégi testvéreket. Schmidt Gábor, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség elnöke, valamint Szakács Bálint ügyvezető igazgató különleges ajándékkal is meglepte a kétszeres ifjúsági világbajnokot, és testvérét, a szintén ifi világbajnok Zalánt. A fiúk egy-egy montázst vehettek át a szegedi vb emlékére, ráadásul Hunor az őt ábrázoló plakát bekeretezett példányát is hazavihette!