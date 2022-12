Röplabda, NB I. Liga, férfi, 4. forduló Dág KSE–Szeged 2:3 (-22, -22, 21, 18, -13) Dág, 120 néző, vezette: Soltész R., Ujházi M. DKSE: Szabó B., Kun, Sow, Krupánszki, Oláh B., Flachner D. Csere: Farkas R. (liberó), Majer, Nagy P. Edző: Zirigh Balázs. A mérkőzés alakulása: 1. játszma: 4-5, 8-10, 14-18, 18-22, 22-24; 2. játszma: 6-8, 9-11, 16-22, 22-24; 3. játszma: 6-3, 12-8, 18-14, 21-16, 24-21; 4. játszma: 8-5, 14-8, 20-15, 24-18; 5. játszma: 4-3, 8-4, 11-11, 13-14.

Az első két szettben a vendégek jóval nagyobb hőfokon röplabdáztak mint a házigazdák, pedig a dági szurkolók remek hangulatot teremtettek a rangadón (a második helyezett fogadta az éllovast, a tét pedig az alapszakasz megnyerése volt). Amennyiben a vendéglátók győztek volna, mint tették azt korábban a Tisza partján, akkor az alapszakaszt az első helyen zárták volna. Ehelyett, az elején mindkét „felvonásban” a szegediek irányítottak és végig vezetve 2-0-s előnyre tettek szert. Ezt követően Zirigh edző szerkezetet váltott és ez jót tett a Dágnak, de a hazaiak játéka továbbra is hektikus maradt. Éppen ezért volt némiképp meglepő, hogy a negyedik etapban mindenben felülmúlta riválisát a DKSE, és egyenlített. Ez pedig – mindenki úgy gondolta – óriási lélektani előnyt jelent. Így is volt ez a rövidített játszma nyolcadik pontjáig, amikor már néggyel vezettek a hazaiak, ám egy peches hiba megzavarta, majd el is bizonytalanította a megyebelei gárdát, így elúszott a meccs és az elsőség is…

Zirigh Balázs: – Megbosszulta magát a Szegednek adott kétszettes előny. Igaz, utána talpra álltunk, ám úgy jártunk, mint a legutóbbi játéknapon, amikor a mindent eldöntő játszmában négypontos előnyről vesztettünk. Sajnálom, különösen, hogy mindez hazai közönségünk előtt történt.