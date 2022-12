Új szervezet jött létre

Teljes körű átalakulás történt a Tatabányai SC szervezetében a nyáron, mondta Sámuel Botond.

– Három, egyformán fontos, egymással szorosan együttműködő terület alakult ki. Az általános helyettesem az operatív igazgató, Hardiné Szabó Anita lett. A szervezési és versenyigazgató Ormos Mariann. A sportszakmai igazgató Salamon Zoltán, az atlétikai szakosztály egykori vezetője – foglalta össze a változásokat Sámuel Botond, majd így folytatta: – Az is lényeges újdonság, hogy júliustól a Tatabányai Sport Club átvette 15 évre a létesítményei üzemeltetését az Agora Nonprofit Kft.-től. A városi önkormányzat döntött így, örülök neki, egyetértek vele. A vezetésben itt nincs változás, a rutinos, sok tapasztalattal rendelkező Nagy László és Szlapák Éva „átigazolt” hozzánk, de úgy is fogalmazhatnék, hogy maradtak. Ez plusz 20 munkavállalót jelent. A TSC-nél most hatva­nan dolgoznak főállásban, 80-90-en pedig megbízással. A szakosztályok erősödése miatt több gyúróra, masszőrre, pályamunkásra volt szükségünk.