Postai bélyeggel ünnepelhetik Tatabánya futói futóklubjuk alakulásának 40. évfordulóját. A Sprint Futóklub a jeles, jubileumi évre nyolc versennyel készül, ebből hármat Tatán rendeznek meg – erről a klub elnöke, Lamatsch János számolt be a klub közösségi oldalán.

A kerek évfordulóra egy különlegesség is született. A Magyar Posta elkészítette számukra a Sprint Futóklub hivatalos bélyegét, amit belföldön fel is lehet használni, de a helyi emlékeket, értékeket gyűjtők számára is igazi kincs lehet a jubileumi bélyeg.

– Mindig valami újításon dolgozunk, mert a Sprint jövőre 40 éves. Azért nem sok futóklub van, akinek saját bélyege van. Jövőre hasonló, vagy még jobb színvonallal készülünk a versenyeinkre – fogalmazott Lamatsch János, aki azt is elárulta, hogy az első versenyünket 2023. április 30-án, vasárnap tervezik megrendezni Tatán.