A TRSE ahogy arról beszámoltunk, egy nemes kezdeményezés élére állt: egy ötéves kisfiú, a koraszülött, élete harmadik napján agyvérzést kapó és agyi bénulást szenvedő Zolika spanyolországi gyógykezelésére szerveztek gyűjtést, melynek során 1 millió 157 ezer 885 forint jött össze. Ezzel a műtét mellett a kisfiú intenzív terápiájára is összegyűlt a szükséges összeg.

A röplabda csapat közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy arra, ami történt a legmerészebb álmaikban sem gondoltak. Mint írták, néhány hete betoppant az életünkbe Zolika, aki percek alatt mindannyiuk szívébe belopta magát. Külföldi operáció, sok pénzért, jó része még hiányzott. Egy percig sem gondolkodott a csapat, belevágtak. Nagyjából az ismeretlenbe. De tudták, hogy meg akarják csinálni, segíteni akarnak a kisfiúnak.

„Ötleteltünk, kitaláltunk, Ti is ötleteltetek Velünk, Ti is kitaláltátok és egyre többen voltunk ebben a „mi kis világunkban”, ahol elképzeltük, hogy összegyűjtjük a hiányzó százezreket és néhány hónap múlva meghívjuk majd Zolikát labdaszedőnek, aki kacagva szalad majd, hogy visszadobja a lányoknak a labdát.”

Ezen a mérkőzésen egy cseppet sem az eredmény volt fontos, az élmény, a boldogság annál inkább. A TRSE fiataljai és rutinos játékosai mosolyogva küzdöttek és boldogok voltak egy-egy ponttól, szép mentéstől vagy szuper pontos nyitástól. Élvezték a játékot.

„Ott voltak Velünk sérült játékosaink is, ott voltatok Ti, szurkolók, akik kérdés nélkül vásároltatok támogatói jegyet, ott voltak a licit nyertesek, akik fülig érő szájjal vették át kincseiket.”

Mint a posztban is fogalmaztak, mikor Zolika édesanyja azt mondta, hogy így már lett pénzük intenzív terápiára is, a klub legszívesebben a világa kiáltotta volna, hogy hallja meg mindenki: ez a sport, a röplabda és a TRSE ereje!

A tatabányai csapat nehezebb ellenfelet nem is kaphatott volna a Magyar Kupában, hiszen hazánk legjobb csapatával, az előző szezonban a bajnokságot és a Magyar Kupát is megnyerő, az élvonalbeli bajnokságot a jelenlegi szezonban is hibátlan teljesítménnyel vezető Vasas Óbudával került össze. Szabados István csapatának nem volt esélye a nemzetközi porondon, a Bajnokok Ligájában is remeklő fővárosiak ellen, de a fiatal tatabányai játékosoknak minden bizonnyal óriási élményt jelenthetett egy ilyen klassziscsapat elleni összecsapás. A TRSE ezzel a vereséggel búcsúzott a sorozattól.

Ami az NB II. Nyugati csoportját illeti, a TRSE előbb 3-0-s (20, 20, 23) vereséget szenvedett a listavezető, az összes eddigi mérkőzést megnyerő Kispest vendégeként, majd ugyancsak 3-0-ra (11, 15, 16) győztek hazai pályán a ZTE ellen. A Tatabánya 7-2-es mérleggel a harmadik helyen áll a tabellán. A TRSE legközelebb vasárnap, 18 órától lép pályára, mégpedig Budapesten, a hatodik helyen álló Emericus SE vendégeként.