Kosárlabda, NB I. A, férfi, alapszakasz, 10. forduló MVM-OSE Lions–Atomerőmű SE 90-95 (19-23, 20-26, 28-23, 23-23) Oroszlány, Krajnyik "Akác" András Sportcsarnok, 800 néző, vezette: Papp P., Pozsonyi L., Lengyel Á. J. Oroszlány: Ruják 2, Illés 10/6, Szabadfi, Calloway 14/12, Krestinin 12. Csere: Dimitrijevics 19/6, Dorogi 4, Barnjak 22/9, Carev 2, Mucza 3/3, Werner 2. Vezetőedző: Simon Petrov. Atomerőmű: Edwin 12/3, Frank 7/6, Grubor 15/9, Eilingsfeld 26/3, Atkinson 13. Csere: Kovács 12/6, Pajor 5/3, Taiwo 5, Karosi. Vezetőedző: Csirke Ferenc. Az eredmény alakulása: 4. perc: 2–12. 7. p.: 5–19. 9. p.: 12–23. 12. p.: 19-33. 14. p.: 24–33. 18. p.: 36–42. 23. p.: 49–55. 24. p.: 49–62. 24. p.: 53–55. 28. p.: 58–70. 30. p.: 67–72. 33. p.: 70–78. 36. p.: 74–85. 38. p.: 82–91.

A találkozó első kosarát az MVM-OSE Lions szerezte, erre azonban 10 paksi pont volt a válasz. A vendégek elmentek 14 ponttal is, de miután az oroszlányi csapatban fokozatosan pályára kerültek a meghatározó játékosok, sikerült felzárkózni, az első negyed végén már csak négy pont volt a különbség. Rosszkor jött a szünet, amely megtörte a hazaiak lendületét, az Atomerőmű ismét elhúzott és tartotta tíz pont körüli előnyét. A harmadik negyed végére ismét felzárkózott a Lions, de a negyedik negyedben sok rossz döntést hoztak támadásban a hazaiak, így nem sikerült fordítaniuk és végül vereséget szenvedtek.

A kilencedik helyen a Lions Az MVM-OSE Lions zsinórban második vereségét szenvedte el a bajnokságban és 5-5-ös mérleggel a kilencedik helyre csúszott vissza (hétvégi legyőzője, az Atomerőmű is megelőzte). Az oroszlányi csapat legközelebb pénteken, 18 órától a hatodik helyezett Kecskemét otthonában lép pályára. A következő három mérkőzésnek egyébként kulcsfontosságú szerepe lesz az élvonal csapatai számára, hiszen az alapszakasz első felét (tehát az első 13 fordulót) követően a bajnokság első nyolc helyezettje lesz az, aki kvalifikálja magát a Magyar Kupa döntőjére.

Simon Petrov: – Ennyi kapott ponttal nem lehet nyerni. Rosszul kezdtünk, nem is tudtunk visszakapaszkodni. Az energiánk megvolt, de tudásban és akaratban kevesek voltunk ahhoz, hogy megállítsuk ellenfelünket és megfordítsuk a mérkőzést.

Csirke Ferenc: – Gratulálok a csapatomnak és a szurkolóinknak is, akik felvették a versenyt a hazai táborral. Négy nap közös munka és két sérült játékosunk kiválása után szinte hihetetlen, hogy meg tudtuk nyerni ezt a mérkőzést. A találkozó közen ráadásul Atkinson, majd Frank is sérülést szenvedett. Ez már nem csak a szakmáról, hanem a szívről is szólt. Az elején sikerült olyan előnyt kialakítanunk, amely megalapozta a mérkőzés ritmusát és a győzelmünket is. Régen dobtunk ilyen jól, ez is kellett a sikerünkhöz. Gratulálok az Oroszlánynak is, amely a mérkőzés elején összeszedett hátránya ellenére sem esett össze.