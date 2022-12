A Sakkbarátok Egyesülete Kisbér-Ászár a Facebookon adta hírül, hogy a XIII. Bakonyalja Kupán az alsósok mezőnyében összesen 10 növendék indult, a viadalokat pedig úgynevezett svájci rendszerben bonyolították le, 7 fordulóban. Ennek az alapelve az, hogy minden fordulóban az előzőleg azonos vagy hasonló teljesítményt elért versenyzők kerülnek szembe egymással. Az első forduló kivétel lehet, mert ha a párosítása nem kiemeléses alapon történik, sorsolás dönthet.

Az alsósok többsége harmadikos-negyedikes versenyző volt, azonban akadt egy óvodás is: Falusi Ádám, aki 4 pontot is szerzett. Sikereit Fehér Lajos versenyvezető arany medállal, valamint sakkal kapcsolatos ajándékokkal díjazta. A kupán a bakonyszombathelyi Ruff Balázs győzött 5,5 ponttal. A második helyezést a bakonysárkányi Tóth Bertalan zsebelhette be, míg a képzeletbeli dobogó harmadik fokára az ászári Krausz Lara léphetett fel.

A hét felsős csapat négyszemélyes csapatversenyben, körmérkőzésben hajolt a táblák fölé. A versenyt Bakonysárkány rutinos játékosokból álló sakkozói nyerték. Másodiknak Bakonyszombathely I. csapata, harmadiknak pedig ugyaninnen a II. csapat futott be. A további helyezések így alakultak: Ászár I., Súr, Kisbér, Ászár II.

A legjobb első táblás Mente Koppány, a legjobb második táblás Pekár Levente, a legjobb harmadik táblás Molnár Dávid, a legjobb negyedik táblás pedig Saska László Márk lett. Az első három csapat Kupát és 4-4 érmet kapott.