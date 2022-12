Röplabda NB I. Liga, férfi, 10. forduló Dág KSE – MEAFC-Miskolc 2:3 (29, -19, 29, -20, -15) Dág, 150 néző, vezette: Bibók, Takács Á. DKSE: Szabó B., Kun, Sow, Benkő, Krupánszki, Flachner D. Csere: Farkas R. (liberó), Oláh B., Nagy P. Edző: Zirigh Balázs. A mérkőzés alakulása, 1.játszma: 11-5, 15-10, 22-16, 24-24, 30-29. 2.játszma: 3-6, 7-12, 15-21, 19-24. 3.játszma: 7-6, 14-10, 20-15, 24-19. 4.játszma: 5-9, 8-16, 13-20, 20-24. 5.játszma: 2-6, 10-6, 13-12, 15-16.

A bajnokság második helyezettjét fogadta a pillanatnyilag harmadik Dág. Ez meg is látszott a mérkőzés színvonalán. Izgalmas, látványos találkozót vívott a két együttes. Ez annak is köszönhető volt, hogy egy percre sem adta fel egyik csapat sem. A hazaiak szempontjából talán két fordulópontja is volt a rangadónak. Az első szettet 22-16-ról sokkal „egyszerűbben”kellett volna hoznia a házigazdáknak, illetve a rövidített, ötödik játszmában, 10-6-os állásról már nem lett volna szabad kiengedni a győzelmet a kezükből a dágiaknak.

Zirigh Balázs: – Jó és látványos volt az összecsapás. Úgy gondolom, két azonos képességű csapat küzdelméből a szerencsésebb jött ki jobban…