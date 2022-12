Ahogy arról a Tatabányai SC Facebook-oldala beszámolt, az eredményes hónapok után közös vacsorával zárta le az évet az egyesült felnőtt labdarúgó-csapata, amely az első helyen áll a harmadosztály Nyugati csoportjában. A rendezvényen részt vett Salamon Zoltán, a Tatabányai Sport Club sportszakmai igazgatója, Ormos Marianna szervezési igazgató és Hardiné Szabó Anita operatív igazgató is. Tatabánya Megyei Jogú Város képviseletében Lusztig Péter alpolgármester vett részt az esten.

Eljöttek a klublegendák, így Szabó György, Csapó Károly és P. Nagy László, de jelen voltak a masszőr- és a szertáros kollégák, illetve a stadion pályáit rendben tartó személyzet is. A vacsorán Salamon Zoltán és Lusztig Péter mellett beszédet mondott Molnár József, a Labdarúgó Kft. ügyvezetője és Gyürki Gergely, a felnőttcsapat vezetőedzője is. A Tatabányai Bányász együttese pihenőre vonul, a munka január 4-én kezdődik újra.